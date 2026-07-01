به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین نعمت‌زاده در رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا که به میزبانی شهر پاتایا تایلند برگزار شد، موفق شد در وزن ۸۷ کیلوگرم روی سکوی سوم این مسابقات قرار گیرد و مدال برنز این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کند.



این فرنگی‌کار قمی پس از استراحت در دور نخست، رقابت خود را از مرحله دوم آغاز کرد و با ارائه نمایشی مقتدرانه برابر بوبور عبدالرسولوف از ازبکستان به برتری دست یافت.



نماینده شایسته قم در این دیدار با نتیجه قاطع ۹ بر صفر حریف ازبکستانی خود را شکست داد تا با اقتدار راهی مرحله نیمه‌نهایی مسابقات شود.



صعود به جمع چهار کشتی‌گیر برتر این وزن، زمینه رقابت وی برای حضور در دیدار نهایی را فراهم کرد و این ورزشکار در ادامه برابر یکی از مدعیان مسابقات به روی تشک رفت.



نعمت‌زاده در مرحله نیمه‌نهایی مقابل علیخان تگایف از قزاقستان قرار گرفت و در رقابتی نزدیک، با نتیجه ۶ بر ۳ نتیجه را واگذار کرد تا از صعود به فینال بازبماند.



با این نتیجه، نماینده استان قم راهی دیدار رده‌بندی شد تا برای کسب مدال برنز رقابت‌های جوانان آسیا تلاش کند.



وی در این مسابقه نیز عملکردی قابل توجه از خود به نمایش گذاشت و از همان دقایق ابتدایی، برتری خود را بر حریف چینی تحمیل کرد.



در نهایت این فرنگی‌کار جوان موفق شد چیانگل وانگ از چین را با نتیجه قاطع ۸ بر صفر شکست دهد و عنوان سوم آسیا را به نام خود ثبت کند.



کسب این مدال، دستاوردی ارزشمند برای ورزش استان قم در رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا به شمار می‌رود و نشان‌دهنده حضور موفق نماینده این استان در یکی از مهم‌ترین رویدادهای رده سنی جوانان در قاره آسیا است.



رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا با حضور برترین فرنگی‌کاران کشورهای مختلف قاره در شهر پاتایا تایلند برگزار شد و نماینده قم توانست با ایستادن بر سکوی سوم وزن ۸۷ کیلوگرم، مدال برنز این مسابقات را به دست آورد.