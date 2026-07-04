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کد مطلب 6879095
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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

گزارش مهر از مصلی تهران و مراسم وداع با آقای شهید ایران

گزارش مهر از مصلی تهران و مراسم وداع با آقای شهید ایران

ویدئویی از مصلی تهران و مراسم وداع با آقای شهید ایران را مشاهده می‌کنید.

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