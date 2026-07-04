دریافت 8 MB کد مطلب 6879095 https://mehrnews.com/x3cv6J ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶ کد مطلب 6879095 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶ گزارش مهر از مصلی تهران و مراسم وداع با آقای شهید ایران ویدئویی از مصلی تهران و مراسم وداع با آقای شهید ایران را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پایتخت میزبان زائران آقای شهید ایران/ وقتی دل ها یکی شده است رونمایی از دیوارنگاره «باید برخاست» در میدان امام حسین(ع) شیراز برای ایرانیترین مسلمانِ ایران جان راهنمای ورودی از شرق تهران برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید تخفیف ۵۰ درصدی اقامتگاههای بومگردی برای اسکان زائران رهبر شهید اعزام ۷دستگاه اتوبوس از فریدن برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهیدانقلاب برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب مصلی تهران رهبر شهید آقای شهید ایران شهید مراسم بدرقه وداع با رهبر انقلاب
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