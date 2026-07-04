پایتخت میزبان زائران آقای شهید ایران/ وقتی دل ها یکی شده است

خبرگزاری مهر، گروه استانها: با فرارسیدن ایام وداع و نزدیک شدن به روز تشییع آقای شهید ایران و اوج سفر زائران به پایتخت، شهرستانهای استان تهران بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی کشور، این روزها میزبان حجم قابل توجهی از تردد کاروانها و مسافرانی هستند که از استانهای مختلف راهی ام القراء جهان اسلام میشوند، افزایش این ترددها، ضرورت برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاههای مسئول را دوچندان کرده و به همین منظور، استانداری تهران با تشکیل جلسات متعدد هماهنگی، مأموریتهای مشخصی را برای فرمانداریها، دستگاههای خدماترسان و نهادهای امدادی تعریف کرده است.
بر اساس این برنامهریزی، تمامی ظرفیتهای اجرایی، خدماتی، فرهنگی و مردمی در شهرستانهای استان تهران برای میزبانی شایسته از زائران به میدان آمدهاند، تا علاوه بر تأمین امنیت و آرامش سفر، خدمات رفاهی و امدادی مناسبی نیز در طول مسیر در اختیار مسافران قرار گیرد.
مدیریت واحد برای خدمترسانی در مسیر زائران
آنچه در روزهای اخیر در شهرستانهای استان تهران بیش از هر موضوع دیگری به چشم میآید، هماهنگی گسترده میان دستگاههای مختلف اجرایی است؛ هماهنگیای که با راهبری استانداری تهران و همکاری فرمانداریها شکل گرفته و موجب شده هر دستگاه، متناسب با وظایف خود، بخشی از مسئولیت خدمترسانی را بر عهده بگیرد.
در این چارچوب، شهرداریها، ادارات راهداری، جمعیت هلال احمر، نیروهای امدادی، دستگاههای فرهنگی، بقاع متبرکه، هیئتهای مذهبی، موکبهای مردمی و سایر نهادهای خدماترسان، برنامههای خود را بهصورت منسجم و هماهنگ اجرا میکنند تا زائران در طول مسیر با کمترین دغدغه به سفر خود ادامه دهند.
مسئولان معتقدند این همافزایی، ضمن افزایش کیفیت خدمات، موجب استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در شهرستانهای استان تهران شده و الگویی از مدیریت هماهنگ میان دستگاههای مختلف را به نمایش گذاشته است.
استاندار تهران در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: همزمان با اولین روز ایام وداع با آقای شهید، صدها نقطه در تهران ایمنسازی شده، بیش از ۱۶۰ بیمارستان و مرکز درمانی در آمادهباش قرار گرفتهاند و ناوگان گسترده حملونقل عمومی برای جابهجایی شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
۶۰۰ تخت درمانی در اطراف مصلی
محمدصادق معتمدیان گفت: عملیات ایمنسازی در بیش از ۴۰۰ نقطه شهر با همکاری شهرداری تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر دستگاههای مسئول انجام شده است.
او افزود: در روزهای اخیر، بازدیدهای میدانی و مانورهای عملیاتی نیز با هدف ارزیابی میزان هماهنگی میان دستگاههای مختلف و شناسایی و رفع نواقص احتمالی برگزار شده است.
معتمدیان با تأکید بر اینکه حفظ سلامت شرکتکنندگان در اولویت برنامهریزیها قرار دارد، گفت: همه سناریوهای امدادی و درمانی، از مبادی ورودی استان تهران تا محل برگزاری مراسم، پیشبینی شده و بیش از ۱۶۰ بیمارستان و مرکز درمانی در سراسر استان در وضعیت آمادهباش قرار گرفتهاند.
به گفته استاندار تهران، برای افزایش ظرفیت خدمات درمانی، شش بیمارستان صحرایی نیز در اطراف مصلای امام خمینی(ره) مستقر شدهاند که در مجموع حدود ۶۰۰ تخت درمانی در اختیار خواهند داشت. او گفت این مراکز برای ارائه خدمات در شرایط مختلف، از جمله رسیدگی به موارد احتمالی گرمازدگی و دیگر فوریتهای پزشکی، تجهیز شدهاند.
رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در استان تهران همچنین از طراحی چندلایه خدماترسانی خبر داد و گفت: علاوه بر محدوده اصلی برگزاری مراسم، خیابانهای اطراف، مراکز اسکان، مسیرهای تردد و ۱۴ مبادی ورودی تهران نیز تحت پوشش خدمات امدادی، درمانی، رفاهی و انتظامی قرار خواهند گرفت.
پنج زائرشهر در اطراف محل برگزاری مراسم برای پذیرش مسافران
در بخش دیگری از این گفتگو، معتمدیان به موضوع اسکان زائران اشاره کرد و گفت: پنج زائرشهر در اطراف محل برگزاری مراسم برای پذیرش مسافران پیشبینی شده است.
او افزود: در کنار این مراکز، ظرفیت هزاران مدرسه، سالن ورزشی، ورزشگاه و بیش از یکهزار و ۷۰۰ مسجد نیز برای اسکان احتمالی زائران در نظر گرفته شده است.
رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در استان تهران همچنین از تشکیل ستادهای پشتیبانی در تمامی شهرستانهای استان تهران خبر داد و گفت: امکانات مربوط به اسکان، تغذیه، حملونقل، امداد و نجات و خدمات درمانی متناسب با نیازهای احتمالی سازماندهی شده و در اختیار این ستادها قرار گرفته است.
معتمدیان با اشاره به مشارکت نهادهای مردمی در برگزاری مراسم گفت بخشی از خدمات با همکاری هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، موکبها، اصناف، بخش خصوصی و خیرین ارائه خواهد شد. به گفته او، میزان استقبال برای مشارکت در این بخشها بیش از برآوردهای اولیه بوده است.
استاندار تهران تأکید کرد: از نظر اجرایی، همه ظرفیتهای موجود برای میزبانی از زائران به کار گرفته شده و دستگاههای مسئول آمادگی لازم برای ارائه خدمات را دارند.
شهرستانهای استان تهران؛ حلقه مهم مسیر خدمت
شهرستانهای مختلف استان تهران از جمله پردیس، دماوند، فیروزکوه، پاکدشت، ورامین، پیشوا، قرچک، ری، اسلامشهر، بهارستان، رباطکریم، شهریار، قدس و ملارد، هر یک متناسب با موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای خود، بخشی از مسئولیت میزبانی از زائران را بر عهده گرفته و به آن افتخار می کنند.
در ورودی شهرها، میادین، بلوارها و معابر اصلی، فضاسازی فرهنگی و مذهبی انجام شده و پرچمآرایی، نصب کتیبههای مناسبتی، المانهای فرهنگی و پیامهای مرتبط با فرهنگ میزبانی، جلوهای متفاوت به سیمای شهری بخشیده است.
این اقدامات تنها جنبه زیباسازی ندارد، بلکه با هدف ایجاد فضای معنوی، انتقال حس احترام به زائران و تقویت فرهنگ خدمترسانی در سطح شهرها اجرا شده است.
آمادگی کامل در محورهای مواصلاتی
یکی از مهمترین محورهای برنامهریزی استانداری تهران، ارتقای ایمنی و روانسازی تردد در محورهای مواصلاتی شهرستانهای استان بوده است.
در همین راستا، نیروهای راهداری با استقرار گشتهای نظارتی، آمادهباش راهداران، پایش مستمر محورهای ارتباطی و نظارت بر وضعیت راهها، تلاش میکنند هرگونه مشکل احتمالی در کوتاهترین زمان برطرف شود.
همچنین سامانههای هوشمند کنترل ترافیک، وضعیت تردد خودروها را بهصورت لحظهای رصد میکنند تا در صورت افزایش حجم ترافیک یا بروز حادثه، تصمیمهای لازم برای مدیریت مسیرها اتخاذ شود.
کارشناسان حوزه حملونقل معتقدند این اقدامات، علاوه بر افزایش ایمنی سفر، نقش مهمی در کاهش زمان توقف خودروها و جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی در مسیرهای پرتردد خواهد داشت.
خدمات رفاهی در مسیر زائران
در کنار مدیریت ترافیک، توجه ویژهای نیز به تأمین خدمات رفاهی برای زائران شده است.
مجتمعهای خدماتی بینراهی، موکب ها، زائرشهرها، جایگاههای عرضه سوخت، نمازخانهها، سرویسهای بهداشتی و مراکز خدماترسانی در مسیرهای عبوری شهرستانهای استان تهران، با آمادگی کامل پذیرای مسافران هستند.
همچنین نظارت مستمر بر کیفیت خدمات ارائهشده در این مراکز، در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گرفته تا زائران بتوانند در طول مسیر از امکانات مناسب برای استراحت، تغذیه و رفع خستگی استفاده کنند.
کارشناسان حوزه ایمنی جادهای نیز تأکید دارند که فراهم بودن امکانات رفاهی مناسب، یکی از عوامل مؤثر در کاهش خستگی رانندگان و پیشگیری از وقوع تصادفات جادهای محسوب میشود.
هلال احمر و نیروهای امدادی در آمادهباش
جمعیت هلال احمر استان تهران نیز همزمان با افزایش سفرها، تمامی پایگاههای امداد و نجات جادهای مستقر در شهرستانهای استان تهران را در حالت آمادهباش قرار داده است.
نیروهای امدادی، نجاتگران، تیمهای عملیاتی و خودروهای امداد و نجات در محورهای پرتردد مستقر شدهاند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی، خدمات امدادرسانی در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
همچنین مراکز کنترل عملیات امدادی بهصورت شبانهروزی وضعیت محورهای مواصلاتی را رصد میکنند تا هماهنگی لازم میان تیمهای عملیاتی در سراسر استان برقرار باشد.
این آمادگی موجب شده زائران با اطمینان بیشتری مسیر سفر خود را ادامه دهند و در صورت نیاز، از خدمات امدادی بهرهمند شوند.
موکبهای مردمی؛ جلوهای از مشارکت اجتماعی
در کنار ظرفیتهای دولتی، حضور مردم یکی از مهمترین ویژگیهای این روزهای شهرستانهای استان تهران است.
هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، خیران و نیروهای داوطلب با برپایی موکبهای مردمی در نقاط مختلف، خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، توزیع آب و نوشیدنی، غذای گرم، اسکان موقت، خدمات فرهنگی و ایجاد فضای استراحت برای زائران ارائه میکنند.
ویژگی برجسته این موکبها، مشارکت داوطلبانه مردم در خدمترسانی است؛ موضوعی که جلوهای از فرهنگ دیرینه مهماننوازی و روحیه همدلی در میان شهروندان استان تهران را به نمایش گذاشته است.
در بسیاری از شهرستانها نیز مساجد، حسینیهها و مراکز مذهبی بخشی از ظرفیت خود را برای پذیرایی و استراحت زائران اختصاص دادهاند.
بقاع متبرکه؛ ایستگاههای آرامش در مسیر سفر
بقاع متبرکه و اماکن مذهبی شهرستانهای استان تهران نیز در این ایام نقش مهمی در خدمترسانی ایفا میکنند.
این اماکن با فضاسازی مناسب، آمادهسازی امکانات رفاهی و فراهم کردن شرایط اقامه نماز و استراحت، به محل توقف بسیاری از زائران تبدیل شدهاند.
مسئولان معتقدند استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه، علاوه بر تقویت بعد معنوی سفر، فرصت مناسبی برای استراحت زائران در مسیرهای طولانی فراهم کرده است.
هماهنگی استانداری تهران؛ محور اصلی مدیریت خدمات
نقطه قوت برنامههای امسال را باید در مدیریت یکپارچه و هماهنگی میان دستگاههای مختلف دانست.
استانداری تهران با برگزاری نشستهای مستمر و ابلاغ مأموریتهای مشخص به فرمانداریها، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیتهای شهرستانهای استان را فراهم کرده است.
سخنگوی استانداری تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای گستردهترین طرح حملونقل و خدماترسانی برای برگزاری مراسم وداع خبر داد و اعلام کرد: بیش از ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس بینشهری، همراه با ظرفیتهای ریلی و هوایی، برای انتقال شرکتکنندگان به تهران پیشبینی شده است.
به گفته علی رزازی، با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، راهآهن و سازمان هواپیمایی، ظرفیتهای حملونقل جادهای، ریلی و هوایی برای انتقال زائران به تهران بسیج شده و تمهیدات لازم از مبدأ سفر تا بازگشت شرکتکنندگان به شهرهای محل سکونت آنان در نظر گرفته شده است.
استقبال گسترده مردم از مراسم وداع/جمعیت قابل توجهی وارد استان تهران شده است
رزازی با اشاره به استقبال گسترده مردم از نقاط مختلف کشور گفت: جمعیت قابل توجهی طی روزهای اخیر برای شرکت در این مراسم به استان تهران آمده اند و به همین دلیل، دستگاههای مسئول از مدتها پیش هماهنگیهای لازم را برای مدیریت تردد و ارائه خدمات آغاز کردهاند.
او افزود: تمامی دستگاههای اجرایی، امدادی، خدماتی و امنیتی در آمادهباش قرار دارند و زیرساختهای مورد نیاز، از جمله شبکه آب، برق، ارتباطات، خدمات درمانی و امدادی، برای میزبانی از شرکتکنندگان تقویت شده است.
به گفته سخنگوی استانداری تهران، کمیتههای تخصصی ستاد برگزاری نیز بهصورت مستمر روند اجرای برنامهها را رصد میکنند.
رزازی تأمین امنیت مراسم را از مهمترین اولویتهای ستاد برگزاری عنوان کرد و گفت: هماهنگیهای لازم میان نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و دستگاه قضایی برای برگزاری مراسم انجام شده است.
او همچنین از شهروندان خواست در صورت ضرورت استفاده از خودروی شخصی، بهصورت گروهی و با حداکثر ظرفیت خودرو سفر کنند تا از افزایش بار ترافیکی جلوگیری شود.
تردد شهروندان با کمترین اختلال در حال انجام است
به گفته او، برای مدیریت تردد خودروها، پارکینگهایی در مبادی ورودی تهران پیشبینی شده و ناوگان حملونقل عمومی مسئول انتقال شرکتکنندگان از این پارکینگها به محل برگزاری مراسم خواهد بود.
رزازی افزود: مأموران پلیس راهور از نخستین ساعات صبح در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مستقر شدهاند و مدیریت ترافیک را بر عهده دارند تا رفتوآمد شهروندان با کمترین اختلال انجام شود.
او در پایان بار دیگر از شهروندان خواست تا حد امکان از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند و تأکید کرد: افرادی که با خودروی شخصی وارد تهران میشوند، خودروهای خود را در پارکینگهای تعیینشده متوقف کرده و ادامه مسیر را با ناوگان عمومی طی کنند.
این هماهنگی موجب شده دستگاههای اجرایی، امدادی، خدماتی و فرهنگی، بدون موازیکاری و با تقسیم دقیق مسئولیتها، خدمات خود را در قالب یک شبکه منسجم ارائه کنند.
همچنین فرمانداریها با رصد مستمر وضعیت شهرستانها، آمادگی لازم برای پاسخگویی سریع به هرگونه نیاز احتمالی در مسیر زائران را حفظ کردهاند.
استان تهران؛ گذرگاهی امن در مسیر بدرقه آقای شهید ایران
اگرچه استان تهران برای بسیاری از زائران تنها بخشی از مسیر رسیدن به مصلی و بدرقه آقای شهید به شمار میرود، اما برنامهریزیهای انجامشده سبب شده شهرستانهای این استان، فراتر از یک مسیر عبور، به ایستگاههایی برای ارائه خدمات، ایجاد آرامش و تکریم زائران تبدیل شوند.
همافزایی میان استانداری تهران، فرمانداریها، شهرداریها، دستگاههای امدادی، مجموعههای خدماترسان و مشارکت گسترده مردم، نشان میدهد خدمت به زائران تنها یک مأموریت اداری نیست، بلکه به مسئولیتی اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است؛ مسئولیتی که با مدیریت هماهنگ و استفاده از همه ظرفیتها، زمینه سفری ایمن، آرام و شایسته را برای زائران آقای شهید در مسیر عبور از شهرستانهای استان تهران فراهم کرده است.
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