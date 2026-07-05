راهنمای ورودی از شرق تهران برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای منتهی به مرکز شهر، از شرکت‌کنندگان درخواست شده است پس از رسیدن به محدوده‌های تعیین شده، خودروهای خود را در پارکینگ‌های پیش‌بینی شده مستقر کرده و ادامه مسیر را از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی به ویژه مترو و اتوبوس طی کنند. برای ورودی‌های شرق تهران نیز چند سناریوی مختلف ترافیکی در نظر گرفته شده است.

سه مسیر برای عزاداران ورودی از جاده دماوند

جاده دماوند یکی از اصلی‌ترین مسیرهای ورود عزاداران از شرق کشور به تهران است و برای این محور سه سناریوی تردد پیش‌بینی شده است.

در سناریوی نخست، خودروهای شخصی می‌توانند تا تقاطع دماوند و رسالت تردد کنند. پارکینگ خیابان دماوند به عنوان محل توقف خودروها تعیین شده و عزاداران پس از پارک خودرو، با استفاده از اتوبوس به ایستگاه مترو دروازه دولت منتقل خواهند شد. شرکت‌کنندگان سپس می‌توانند از طریق شبکه مترو خود را به نزدیک‌ترین ایستگاه محل برگزاری مراسم برسانند.

در سناریوی دوم، محل انسداد در محدوده سه‌راه تهرانپارس پیش‌بینی شده است. در این مسیر نیز پارکینگ خیابان دماوند برای توقف خودروها در نظر گرفته شده و عزاداران باید با اتوبوس به ایستگاه مترو فرهنگسرا در خط ۲ مترو منتقل شوند. پس از آن، مسافران با استفاده از خط ۲ تا ایستگاه امام خمینی (ره) حرکت کرده و از آنجا وارد خط یک مترو شده و مسیر خود را تا نزدیک‌ترین ایستگاه محل مراسم ادامه خواهند داد.

در سناریوی سوم که مربوط به محدوده بزرگراه شهید دوران است، محل انسداد در دوربرگردان شمالی دوران قرار دارد. پارکینگ حاشیه‌ای دوران برای توقف خودروها آماده شده و شرکت‌کنندگان از طریق اتوبوس به ایستگاه مترو شهید کلاهدوز در خط ۴ منتقل می‌شوند. عزاداران پس از رسیدن به ایستگاه دروازه دولت، وارد خط یک مترو در مسیر تجریش شده و راهی محل برگزاری مراسم خواهند شد.

مسیر ویژه عزاداران ورودی از آزادراه تهران - پردیس

برای شهروندانی که از آزادراه تهران - پردیس وارد پایتخت می‌شوند نیز دو سناریوی متفاوت در نظر گرفته شده است.

در محور بزرگراه شهید بابایی، خودروها تا تقاطع شهید بابایی و امام علی (ع) امکان تردد خواهند داشت. پارک حاشیه‌ای بزرگراه شهید بابایی به عنوان محل پارک خودروها تعیین شده و عزاداران پس از انتقال با اتوبوس به ایستگاه مترو نوبنیاد در خط ۳، می‌توانند از طریق شبکه مترو به سمت محل مراسم حرکت کنند.

دسترسی از محور زین‌الدین به مصلی امام خمینی(ره)

برای خودروهای ورودی از محور زین‌الدین نیز محدودیت تردد در تقاطع زین‌الدین و شهید صیاد شیرازی اعمال خواهد شد.

در این مسیر، سطح معابر بزرگراه زین‌الدین در محدوده حدفاصل صیاد شیرازی تا شهید یاسینی به عنوان محل توقف خودروها در نظر گرفته شده است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو برای این گروه، ایستگاه هروی است و عزاداران پس از انتقال با اتوبوس به این ایستگاه، می‌توانند با استفاده از مترو خود را به نزدیک‌ترین ایستگاه محل برگزاری مراسم برسانند.

توصیه مدیریت شهری به عزاداران

معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خواسته است با توجه به حجم بالای تردد در روز مراسم، از ورود به محدوده‌های مرکزی شهر با خودروی شخصی خودداری کرده و پس از پارک خودرو در محل‌های تعیین شده، ادامه مسیر را با مترو و اتوبوس طی کنند.

بر اساس اعلام مدیریت شهری، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی علاوه بر تسهیل تردد عزاداران، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی معابر و تسریع دسترسی شرکت‌کنندگان به محل برگزاری مراسم خواهد داشت.