یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی از اقامتگاه‌ها در استان‌های تهران، قم و مشهد آمادگی خود را برای اسکان زائران مراسم وداع با رهبر شهید اعلام کرده‌اند.

وی افزود: این اقامتگاه‌ها با ارائه تخفیف‌هایی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد، خدمات اسکان را در اختیار زائران قرار خواهند داد تا شرایط مناسب‌تری برای حضور آنان در این مراسم فراهم شود.

عبیری با اشاره به وضعیت استان تهران گفت: در استان تهران نیز این امکان وجود دارد و متقاضیان می‌توانند از ظرفیت اقامتگاه‌ها استفاده کنند.

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران ادامه داد: البته تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان تهران نسبت به برخی استان‌ها کمتر است و در حال حاضر ۱۵ اقامتگاه در این استان فعالیت دارند، اما همین تعداد نیز آمادگی خود را برای ارائه خدمات و اسکان زائران اعلام کرده‌اند.