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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

رونمایی از دیوارنگاره «باید برخاست» در میدان امام حسین(ع) شیراز

رونمایی از دیوارنگاره «باید برخاست» در میدان امام حسین(ع) شیراز

شیراز- همزمان با فرارسیدن مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب، از تازه‌ترین دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) شیراز با شعار «باید برخاست» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن مراسم بدرقه رهبر شهید، از تازه‌ترین دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) شیراز با شعار «باید برخاست» رونمایی شد.

این اثر با محوریت «بدرقه آقای شهید ایران» طراحی و اجرا شده و با بهره‌گیری از بیانی حماسی، مردم را به ایستادگی، حضور و ادامه راه شهید فرا می‌خواند. طراحی گرافیک این دیوارنگاره را محمد ترک بر عهده داشته است.

شعار «باید برخاست» تنها یک جمله نیست؛ بلکه دعوتی به مسئولیت‌پذیری و کنش است. این عبارت یادآور آن است که در بزنگاه‌های تاریخی، سکوت و انفعال جای خود را به حضور آگاهانه، همدلی و استقامت می‌دهد.

دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) نیز با همین رویکرد، پیام استمرار راه شهید و حفظ وحدت و عزت ملی را به مخاطبان منتقل می‌کند.

این دیوارنگاره در آستانه مراسم بدرقه رهبر شهید، به‌عنوان یکی از جلوه‌های هنر شهری، در معرض دید شهروندان و زائران قرار گرفته است.

کد مطلب 6879090

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