۶۰ هزار تهرانی خادم امام شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، با حضور در حسینیه فاطمه‌الزهرا(س)، از روند آماده‌سازی و نحوه خدمت‌رسانی به عزاداران بازدید کرد و از نزدیک در جریان اقدامات اجرایی، خدمات رفاهی و فعالیت خادمان این مجموعه قرار گرفت.

باقری در حاشیه این بازدید با اشاره به آمادگی کامل شهرداری تهران برای پشتیبانی از مراسم‌های پیش‌رو، اظهار کرد: مجموعه شهرداری تهران در هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب رسالت خود، تمامی ظرفیت‌های انسانی و اجرایی را برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران و عزاداران به کار گرفته است و تلاش می‌کند با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین‌های معنوی را فراهم کند.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل مشارکت مردمی در موفقیت چنین رویدادهایی افزود: تجربه نشان داده است که شکوه این مراسم‌ها بیش از هر چیز مرهون حضور و همراهی مردم است. به همین منظور، شهرداری تهران با انتشار فراخوان جذب داوطلبانه «خادمین امام شهید»، زمینه مشارکت شهروندان را فراهم کرد که تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر از شهروندان تهرانی برای خدمت‌رسانی به عنوان «خادم امام شهید» اعلام آمادگی کرده‌اند. این نیروهای مردمی در قالب گروه‌های مختلف سازماندهی شده‌اند و در کنار کارکنان شهرداری، در بخش‌های مختلف به زائران و عزاداران خدمت خواهند کرد.