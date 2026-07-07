دریافت 9 MB کد مطلب 6881356 https://mehrnews.com/x3cw3R ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۹ کد مطلب 6881356 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۹ بازتاب حضور گسترده عاشقان امام شهید در قم در شبکه العهد شبکه العهد عراق با انتشار گزارشی، مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در قم را بازتاب داد. کپی شد مطالب مرتبط شبکه روس: میلیونها ایرانی در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کردهاند الجزیره: پرچمهای سرخ در تشییع رهبر شهید یک نماد خاص است دعوت از مردم عراق برای حضور گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید رویترز:ایرانیها درمراسم تشییع یک پیام به آمریکا واسرائیل مخابره کردند پوشش زنده رسانههای جهان از سیل جمعیت در تشییع رهبر شهید در قم پرچم های مقاومت عراق در بین زائران آقای شهید ایران در قم تایم لپس مراسم وداع با آقای شهید ایران در آستان مقدس مسجد جمکران برچسبها قم انقلاب اسلامی شهید مراسم تشییع آقای شهید ایران وداع با رهبر شهید انقلاب عراق
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