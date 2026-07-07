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کد مطلب 6881356
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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۹

بازتاب حضور گسترده عاشقان امام شهید در قم در شبکه العهد

بازتاب حضور گسترده عاشقان امام شهید در قم در شبکه العهد

شبکه العهد عراق با انتشار گزارشی، مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در قم را بازتاب داد.

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