دعوت از مردم عراق برای حضور گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، ائتلاف چارچوب هماهنگی روز گذشته در نشست خود در دفتر هادی العامری دبیرکل سازمان بدر و با حضور علی الزیدی نخست وزیر در خصوص اقدامات انجام شده در سطوح رسمی و مردمی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران رایزنی کرد.

در این نشست از اقشار مختلف مردم عراق خواسته شد به صورت گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کنند تا بدین ترتیب قدردانی خود را از مواضع ایشان در حمایت از مسائل مهم امت اسلامی نشان دهند.

روز گذشته سعد معن رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق از تکمیل و پایان تمامی اقدامات و تمهیدات برای تشییع پیکر رهبر شهید ایران در کربلای معلی و نجف اشرف خبر داد.

وی توضیح داد که مسیر مراسم تشییع از پل‌های صدرین تا حرم علوی، به طول ۶ کیلومتر، خواهد بود و ۳۵۱ موکب حسینی نیز در این مراسم مشارکت خواهند داشت.

معن افزود که بیش از ۶۰۰ خبرنگار عرب و خارجی در مراسم تشییع حضور خواهند داشت. همچنین بیش از ۳ هزار فعال رسانه‌ای عراقی، عربی و خارجی، مراسم تشییع را پوشش خواهند داد.