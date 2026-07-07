به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه الجزیره در گزارشی نوشت: برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران با حضور گسترده مردم یک پیش درآمد سیاسی و مذهبی حسابشده به شمار می رود؛ روز جمعه برای تسلیت رسمی و حضور هیئتهای خارجی، شنبه برای وداع عمومی در مصلای امام خمینی و یکشنبه برای نماز بر پیکر رهبر شهید به امامت آیتالله جعفر سبحانی انتخاب شدند.
بدین ترتیب مراسم تشییع رهبر شهید از سه محور دولت و روابط خارجه، مردم و مراسمات مذهبی عبور کرد.
در اولین روز مراسم تشییع، حضور رسمی هیئت ها برجستهترین ویژگی بود. هیئتهای سیاسی و دیپلماتیک خارجی از صبح جمعه برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید وارد تهران شدند. این اقدام صرفاً یک موضوع تشریفاتی نبود، زیرا آغاز مراسم با هیئتهای خارجه به مراسم تشییع پیکر اهمیت سیاسی بخشید که فراتر از حوزه داخلی ایران بود و نشان میداد که نظام حاکم هنوز پس از رهبر شهید قدرت سازماندهی و مدیریت یک رویداد رسمی در مقیاس بزرگ را دارد.
مراسم روز شنبه نیز که توسط رسانههای ایرانی به عنوان «آخرین دیدار مردم با رهبر شهید» نامگذاری شد در مصلای امام خمینی تهران آغاز شد و به مدت دو روز با حضور جمعیت زیادی از شهروندان از سراسر کشور ادامه یافت. در این مراسم نمادها، بنرها، عکس ها و شعارها بیش از پیش برجسته شدند.
در فرهنگ سیاسی ایرانی ها مصلی صرفاً مکانی برای عزاداری نیست، بلکه محلی برای فعالیت های مذهبی و سیاسی است، جایی که نماز جمعه، رویدادهای مهم و سخنرانیهای رسمی در هم میآمیزند. در روز وداع عمومی، تصاویر به اندازه متون و سخنرانیها اهمیت داشت. تابوتها در یک مکان مرکزی قرار داده شده بودند، پرچمهای سرخ به نمایش درآمدند و شعارها از انتقام حرف می زدند.
برافراشته شدن پرچمهای سرخ در مراسم تشییع رهبر شهید قابل توجه بود. این پرچمها در فرهنگ سیاسی و مذهبی ایرانیان اهمیتی دارد که فراتر از عزاداری صرف است و اغلب با مفهوم خونی که هنوز انتقام آن گرفته نشده است و با روایت شهادت و مقاومت در برابر بیعدالتی مرتبط است. مراسم تشییع صرفاً به عنوان یک وداع خاموش برگزار نشد بلکه به عنوان فضایی برای بازتولید گفتمان مقاومت به نظر میرسید. پرچمها، شعارها و تصاویر تابوتها در هم تنیده شده بودند تا این روایت را بازتولید کنند که شهادت رهبر پایان یک دوران نیست، بلکه نویدبخش ادامه آن است.
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