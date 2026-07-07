به گزارش خبرگزاری مهر، روسیا الیوم بخش عربی شبکه آر تی گزارش داد: از نخستین ساعات صبح امروز مسجد مقدس جمکران در شهر قم شاهد آماده سازی برای برگزاری مراسم وداع با پیکر رهبر شهید با حضور پسر سید حسن نصرالله بوده است. میلیون ها تن از مردم ایران طی روزهای گذشته پیکر رهبر شهیدشان را تشییع کردند.

در نجف اشرف نیز گروه های مردمی در حال آماده سازی و خدمت رسانی به میلیون ها زائر برای استقبال از پیکر رهبر شهید ایران هستند که قرار است از قم به این شهر منتقل شود.

رسانه های مختلف جهان امروز نیز مانند روزهای گذشته به صورت زنده مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران را در شهر مقدس قم رصد می کنند.