  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۷

شبکه روس: میلیون‌ها ایرانی در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کرده‌اند

شبکه روس: میلیون‌ها ایرانی در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کرده‌اند

یک شبکه روسی به حضور میلیونی مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید طی روزهای گذشته اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیا الیوم بخش عربی شبکه آر تی گزارش داد: از نخستین ساعات صبح امروز مسجد مقدس جمکران در شهر قم شاهد آماده سازی برای برگزاری مراسم وداع با پیکر رهبر شهید با حضور پسر سید حسن نصرالله بوده است. میلیون ها تن از مردم ایران طی روزهای گذشته پیکر رهبر شهیدشان را تشییع کردند.

در نجف اشرف نیز گروه های مردمی در حال آماده سازی و خدمت رسانی به میلیون ها زائر برای استقبال از پیکر رهبر شهید ایران هستند که قرار است از قم به این شهر منتقل شود.

رسانه های مختلف جهان امروز نیز مانند روزهای گذشته به صورت زنده مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران را در شهر مقدس قم رصد می کنند.

شبکه روس: میلیون‌ها ایرانی در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کرده‌اند

کد مطلب 6881341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها