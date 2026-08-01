https://mehrnews.com/x3cJ9G ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6905651 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ موج بازگشت زائران اربعین حسینی به کشور از مرز خسروی ادامه دارد کرمانشاه- موج بازگشت زائران اربعین حسینی به کشور ایران در روزهای گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. دریافت 30 MB کد مطلب 6905651 کپی شد مطالب مرتبط از عرفان اردبیل تا حماسه کربلا؛ کاروانهای حسینی در مسیر اتحاد اسلامی مهلت ارسال آثار جایزه جهانی اربعین تا ۱۰ آبان جزئیات سفر زائران اربعین حسینی به عتبات عالیات حجت الاسلام پناهیان: کاش اربعین جهانی شود حضور پرشور زنجانی ها در راهپیمایی جاماندگان اربعین برچسبها اربعین حسینی مرز خسروی اربعین 1405 کرمانشاه
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