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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵

موج بازگشت زائران اربعین حسینی به کشور از مرز خسروی ادامه دارد

موج بازگشت زائران اربعین حسینی به کشور از مرز خسروی ادامه دارد

کرمانشاه- موج بازگشت زائران اربعین حسینی به کشور ایران در روزهای گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

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کد مطلب 6905651

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