به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت قائد شهید امت شامگاه دوشنبه با حضور پرشور زائران اربعین حسینی در صحن حضرت زهرا (س) حرم امام علی (ع) برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، حجت‌الاسلام حسینی، نماینده ولی فقیه در عراق، رشیدیان رییس سازمان حج و زیارت و جمعی از دیگر مسئولان ایرانی و عراقی حضور داشتند.

حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان در این مراسم اظهار کرد: امروز در حرم باعظمت امیرالمؤمنین (ع) حضور داریم و شاید شایسته نباشد سخنی جز درباره ولایت و امر باعظمت امامت بر زبان جاری شود.

وی با بیان اینکه شیعیان پس از بیش از ۱۴۰۰ سال آثار پیروی از امیرالمؤمنین (ع) را به جهانیان نشان داده‌اند، افزود: امروز همه مردم دنیا، به‌ویژه نخبگان، می‌دانند که هیچ مکتبی جز مکتب ولایت برای آینده بشر طرح و برنامه‌ای ندارد و جهان بیش از هر زمان دیگری برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) آمادگی پیدا کرده است.

پناهیان اربعین را برجسته‌ترین جلوه ولایت‌مداری دانست و تصریح کرد: آنچه به این حرکت عظیم ارزش می‌دهد، صرف عزاداری نیست، بلکه ولایت‌مداری عزاداران است؛ زیرا عزاداری بدون ولایت، ارزش و اثر حقیقی خود را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: امروز شیعیان در عمل ثابت کرده‌اند که قدرت در اختیار مکتب ولایت و امامت است و تنها آنان برای آینده جهان امید و برنامه دارند؛ در حالی که لیبرال‌دموکراسی و تمدن غربی دیگر حتی برای پیروان خود نیز امیدآفرین نیستند.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به تقدیم شهدای فراوان از سوی ملت‌های ایران و عراق گفت: مقاومت این دو ملت، با وجود همه فشارها و سختی‌ها، ریشه در امید به آینده‌ای دارد که در آن حکومت امام عصر (عج) تحقق خواهد یافت و همین امید، راز ماندگاری و اقتدار آنان است.

پناهیان با تجلیل از شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر، او را از برجسته‌ترین اندیشمندان تاریخ تشیع دانست و گفت: شهید صدر معتقد بود انسان بیش از آنکه از مفاهیم نظری بیاموزد، از تجربه عملی آموزش می‌بیند؛ از همین رو، حقیقت امامت باید در عرصه اجتماع تجربه شود.

وی با استناد به دیدگاه شهید صدر افزود: آنچه مردم را به پیامبر اکرم (ص) علاقه‌مند کرد، تنها مباحث اعتقادی نبود، بلکه مشاهده عملی مدیریت و رهبری ایشان بود و در عصر حاضر نیز ولی‌فقیه با اداره جامعه، معارف دین را از کتاب‌ها به متن زندگی مردم منتقل می‌کند.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به فتوای تاریخی آیت‌الله العظمی سیستانی در مقابله با داعش اظهار کرد: مردم عراق با چشم خود دیدند که چگونه یک فرمان مرجعیت دینی، کشور را از بزرگ‌ترین تهدید تروریستی نجات داد و همین تجربه عملی، جایگاه رهبری دینی را برای جامعه روشن کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش فقهای شیعه در تاریخ، از فتوای میرزای شیرازی در نهضت تنباکو، نقش امام موسی صدر در احیای جایگاه شیعیان لبنان و مجاهدت‌های شهید سید حسن نصرالله به عنوان نمونه‌هایی از اثرگذاری رهبری دینی در عرصه اجتماع یاد کرد.

پناهیان تأکید کرد: فلسفه وجودی ولایت فقیه، آماده‌سازی جامعه برای عصر ظهور است؛ زیرا مردم باید پیش از ظهور، ولایت‌مداری را در عرصه عمل بیاموزند و این امر با مطالعه صرف تحقق پیدا نمی‌کند.

وی با اشاره به تشییع باشکوه رهبر شهید گفت: کسانی که تصور می‌کردند حضور عالمان دینی در عرصه سیاست موجب کاهش جایگاه دین می‌شود، امروز باید ببینند که بزرگ‌ترین تشییع‌های تاریخ معاصر مربوط به دو عالم دینی، یعنی امام خمینی (ره) و رهبر شهید بوده است.

پناهیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهتمام ویژه رهبر شهید نسبت به اربعین اظهار کرد: ایشان از مشتاق‌ترین افراد نسبت به برگزاری باشکوه مراسم اربعین بودند و حتی در سال هجوم داعش به عراق، بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تأکید کردند؛ سالی که حضور میلیونی زائران، نقطه آغاز شکست تروریسم و تقویت روحیه مقاومت در عراق بود.

وی با تجلیل از مردم عراق و خادمان اربعین، فداکاری آنان در سال‌های حکومت صدام را یادآور شد و با نقل خاطره‌ای از یکی از موکب‌داران عراقی که اعضای خانواده خود را در مسیر زیارت اربعین از دست داده بود، گفت: فرهنگ اربعین بر پایه ایثار، محبت و خدمت خالصانه به زائران سیدالشهدا (ع) شکل گرفته و همین روحیه، راز ماندگاری و گسترش این حرکت عظیم در جهان اسلام است.

همچنین در این مراسم مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به ذکر مصیبت پرداختند و گروه تواشیح سلسله الذهب نیز اجرا داشت.