سلیمانی: تکمیل کتابخانه مرکزی کرمانشاه اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی عصر یکشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، توسعه فرهنگی را زیربنای پیشرفت کشور دانست و اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های عمرانی حوزه فرهنگ، به‌ویژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان است و روند اجرای این طرح با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌های اجتماعی، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید را جلوه‌ای از انسجام و وحدت ملی عنوان کرد و افزود: این مشارکت ارزشمند، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور و مسئولان است که باید با خدمت‌رسانی بهتر و پاسخگویی مناسب، از آن صیانت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با تأکید بر اینکه وحدت ملی مهم‌ترین عامل عبور از چالش‌هاست، تصریح کرد: هرگونه تفرقه و اختلاف در مسائل اساسی به زیان جامعه خواهد بود و مسئولان وظیفه دارند با تقویت همبستگی اجتماعی، زمینه افزایش اعتماد عمومی را فراهم کنند.

سلیمانی با بیان اینکه توسعه اقتصادی بدون توسعه فرهنگی کامل نخواهد بود، گفت: کتابخانه‌ها نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی جامعه، تقویت سرمایه اجتماعی و پیوند میان نسل‌ها دارند و توجه به کتاب و کتابخوانی از الزامات توسعه پایدار است.

وی با اشاره به روند اجرای کتابخانه مرکزی کرمانشاه اظهار کرد: این پروژه طی دو سال گذشته شتاب گرفته و تنها در سال گذشته حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که معادل چندین سال فعالیت در گذشته است. امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهرداری، این طرح پس از سال‌ها به بهره‌برداری برسد.

معاون سیاسی استانداری کرمانشاه همچنین از برگزاری جلسه‌ای تخصصی با حضور معاون عمرانی استانداری، فرماندار و شهردار کرمانشاه، مدیرکل راه و شهرسازی و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان برای تعیین تکلیف سهم شهرداری در تکمیل کتابخانه مرکزی خبر داد.

سلیمانی در ادامه بر لزوم تسریع در تکمیل کتابخانه‌های عمومی مناطق زلزله‌زده غرب استان تأکید کرد و گفت: فرمانداران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این پروژه‌ها پیگیری جدی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم اربعین حسینی، از دستگاه‌های فرهنگی استان خواست با ارائه ایده‌های نوآورانه و بسته‌های فرهنگی، نقش مؤثرتری در کمیته فرهنگی اربعین ایفا کنند تا برنامه‌های فرهنگی این رویداد بزرگ با کیفیت بیشتری اجرا شود.