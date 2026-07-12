کاظمی: کرمانشاه آماده میزبانی گسترده از زائران اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کاظمی عصر یکشنبه در جلسه بررسی کمیته حملونقل مرزی اربعین که با حضور مسئولان استانی در کرمانشاه برگزار شد، با قدردانی از اقدامات انجامشده برای آمادهسازی مرزهای استان، اظهار کرد: کرمانشاه در اربعین سال گذشته عملکرد موفقی در حوزه خدماترسانی به زائران داشت و این موفقیت حاصل برنامهریزی دقیق استانداری، مدیریت میدانی مسئولان استان و همکاری همه دستگاههای اجرایی بود.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای مرز خسروی و مرز سومار افزود: اقدامات عمرانی ارزشمندی در این دو مرز انجام شده است که از جمله آن میتوان به توسعه مسیرهای دسترسی، بهبود فضاهای خدماتی، ارتقای امکانات رفاهی و آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز زائران اشاره کرد. این اقدامات ظرفیت کرمانشاه را برای میزبانی از زائران نسبت به سال گذشته افزایش داده است.
مسئول قرارگاه حملونقل مرزی ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور با بیان اینکه در اربعین سال گذشته بیش از هفت میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از طریق ناوگان حملونقل عمومی در هشت مرز کشور جابهجا شدند، تصریح کرد: این عملیات با مشارکت حدود دو هزار و ۱۷۰ دستگاه ناوگان و همکاری ۴۷ شهرداری انجام شد و به واسطه مدیریت مناسب، میانگین زمان انتظار زائران برای جابهجایی به کمتر از یک دقیقه رسید که رکوردی قابل توجه در ارائه خدمات حملونقل بود.
کاظمی با تأکید بر اینکه کرمانشاه میتواند امسال میزبان بیش از دو میلیون زائر باشد، گفت: ظرفیتهای ایجاد شده در مرز خسروی این امکان را فراهم کرده است که علاوه بر افزایش تعداد زائران، کیفیت خدمات نیز ارتقا یابد و زائران با سهولت و آرامش بیشتری از این مسیر تردد کنند.
وی همچنین بر ضرورت معرفی بیشتر ظرفیتهای مرز خسروی تأکید کرد و افزود: با وجود فراهم بودن زیرساختها، هنوز بخشی از زائران از امکانات و آمادگی این مرز اطلاع کافی ندارند و رسانهها میتوانند نقش مهمی در تبیین ظرفیتها و هدایت زائران به این مسیر ایفا کنند.
مسئول قرارگاه حملونقل مرزی ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور با اشاره به اقدامات انجامشده در مرز سومار نیز اظهار کرد: توسعه راههای دسترسی، ایجاد امکانات جدید و اجرای پروژههای عمرانی، این مرز را نیز به یکی از ظرفیتهای مناسب برای خدماترسانی به زائران تبدیل کرده و میتواند در توزیع مناسب تردد میان مرزهای کشور مؤثر باشد.
کاظمی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل آمادگی لازم برای خدمترسانی در اربعین را دارد، خاطرنشان کرد: ستاد مرکزی اربعین متناسب با میزان تردد پیشبینیشده، پشتیبانی لازم را از استان کرمانشاه انجام خواهد داد و هر میزان ظرفیت مورد نیاز برای جابهجایی زائران از سوی استان اعلام شود، در تأمین ناوگان و امکانات حملونقل همکاری لازم صورت خواهد گرفت.
وی در پایان با قدردانی از تلاش مسئولان استان کرمانشاه، شهرداریها، رسانهها و تمامی دستاندرکاران اربعین، گفت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیقی بزرگ است و همه دستگاهها با همدلی و هماهنگی تلاش میکنند تا زائران سفری ایمن، روان و همراه با آرامش را تجربه کنند.
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