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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

شنیده‌شدن چندین صدای انفجار در بوشهر

شنیده‌شدن چندین صدای انفجار در بوشهر

بوشهر - ظهر سه‌شنبه، چندین صدای انفجار در شهر بوشهر شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه سه‌شنبه و کمی بعد از آن، چندین صدای انفجار در بوشهر شنیده شد.

محل دقیق و جزئیات این انفجارها مشخص نیست.

هنوز اظهارنظر و اطلاع رسانی رسمی توسط منابع معتبر در این باره انجام نشده است.

کد مطلب 6887762

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