به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه سه‌شنبه و کمی بعد از آن، چندین صدای انفجار در بوشهر شنیده شد.

محل دقیق و جزئیات این انفجارها مشخص نیست.

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