به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه سهشنبه و کمی بعد از آن، چندین صدای انفجار در بوشهر شنیده شد.
محل دقیق و جزئیات این انفجارها مشخص نیست.
هنوز اظهارنظر و اطلاع رسانی رسمی توسط منابع معتبر در این باره انجام نشده است.
بوشهر - ظهر سهشنبه، چندین صدای انفجار در شهر بوشهر شنیده شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه سهشنبه و کمی بعد از آن، چندین صدای انفجار در بوشهر شنیده شد.
محل دقیق و جزئیات این انفجارها مشخص نیست.
هنوز اظهارنظر و اطلاع رسانی رسمی توسط منابع معتبر در این باره انجام نشده است.
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