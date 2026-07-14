به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: حضور میلیونی ملت در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، فراتر از یک سوگواری آیینی، در تداوم سنت انقلابی و در امتداد تشییع تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، حامل پیام‌های راهبردی عمیقی است که درک آن برای تحلیل وضعیت تمدنی انقلاب اسلامی ضروری است. تشییع رهبر شهید، صرفا آیینی برای بدرقه یک شخصیت نیست، بلکه تجدید بیعت تاریخی ملت با «خط سرخ ولایت» و اثبات تداوم سنت انقلابی در بستر ولایت محور انقلاب اسلامی است. مقایسه آن با تشییع امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که انقلاب، فراتر از اشخاص، بر یک مکتب زنده و تمدن‌ساز استوار مانده است.

نخستین خطای تحلیلی در مواجهه با چنین رویداد عظیمی، تقلیل آن به «هیجان‌های لحظه‌ای» یا «کنش‌های عاطفی ناپایدار» است. اگر چه سوگواری، وجهی انسانی و برخاسته از مودت است، اما تحلیل راهبردی نشان می‌دهد که این حضور، واکنشی آگاهانه به یک خلأ یا تهدید نیست، بلکه «تصدیق استمراری» یک گفتمان است. این تشییع، یک «سرمایه اجتماعی تجدید شونده» است که در لحظات بحرانی، با پیوند خوردن میان ملت و مکتب ولایت، تضمین کننده امنیت ملی و ثبات تمدنی انقلاب می‌گردد. در واقع، این حضور، تجلی عینی «سرمایه نمادین» انقلاب است که در بسترهای حساس، به «قدرت سخت» تبدیل می‌شود. مقایسه تشییع تاریخی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸ با تشییع رهبر شهید، شباهت‌های ساختاری و پیام‌های تمدنی عمیقی را نمایان می‌سازد. در سال ۶۸، مردم برای حفاظت از «اصول بنا شده» و بیعت با خلف صالح امام به میدان آمدند. لیکن در تشییع رهبر شهید، تداوم همان «خط سرخ ولایت»، پیام «تداوم اصول در عین تحول» را مخابره می‌کند.

این تشابه تاریخی نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی از یک «بحران گذار» با موفقیت عبور کرده است. در نظام‌های سیاسی معمول، فقدان رهبری اغلب منجر به تشتت یا تغییر مسیرهای بنیادین می‌شود؛ اما در نظام ولایت فقیه، تداوم پایگاه مردمی در این تشییع‌ها ثابت می‌کند که «مشروعیت کاریزماتیک» به «مشروعیت نهادی و گفتمانی» بدل شده است. ملت ایران با حضور خود در هر دو مقطع تاریخی، نشان داد که به جای «شخص محوری»، بر «مکتب محوری» و «مسیر سرخ شهادت» به عنوان راهبرد تمدنی تاکید دارند. حضور میلیونی، علاوه بر ابعاد داخلی، در سپهر ژئوپلیتیک نیز واجد معناست. تداوم سنت انقلابی در پرتو شهادت رهبران، نشان دهنده «تاب‌آوری استراتژیک» نظام است. دشمنان انقلاب همواره در محاسبات خود، بر «گسست میان مردم و رهبری» یا «تزلزل پس از فقدان شخصیت‌های کلیدی» حساب باز کرده‌اند. تشییع رهبر شهید، با نمایش پیوستگی ناگسستنی مردم با خط سرخ ولایت، تمام این محاسبات را ابطال کرد.

این «سنت انقلابی»، فراتر از شعار، به یک «سبک زندگی تمدنی» بدل شده است که در آن «شهادت» نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز یک فصل جدید از قدرت افزایی است. تشییع رهبر شهید، پیام «تولید قدرت از دل مصیبت» را به جهان مخابره کرد؛ پیامی که نشان داد انقلاب اسلامی نه تنها متوقف نمی‌شود، بلکه در هر گام، با تغذیه از خون رهبران شهید خود، نهال تمدنی‌اش را تنومندتر می‌سازد. تشییع پیکر رهبر شهید، صرفا یادکردی از گذشته نبود، بلکه «بیانیه‌ای برای آینده» بود. این رویداد ثابت کرد که انقلاب اسلامی توانسته است با عبور از چالش‌های گذر زمان و حفظ جوهر انقلابی خود، نوعی از «تداوم ساختار یافته» را پدید آورد. نکته کانونی در تحلیل این رویداد این است که «خط سرخ ولایت»، نه در موزه تاریخ، که در متن حضور میلیونی مردم زنده است. سنت انقلابی در این جا به معنای تکرار کورکورانه نیست؛ بلکه به معنای «بازخوانی اصول در شرایط جدید» است. ملت با حضور در تشییع رهبر شهید، «میثاق تمدنی» خود را تجدید کردند و نشان دادند که انقلاب اسلامی، با تکیه بر این پیوند ناگسستنی و درک عمیق از راهبرد شهادت، آماده ورود به مراحل نهایی ساخت تمدن نوین اسلامی است. تشییع رهبر شهید، گواهی است بر این که «خط سرخ ولایت» نه تنها کم رنگ نشده، بلکه به عنوان نقشه راهی برای آینده، در ضمیر جمعی ملت حک خواهد شد.