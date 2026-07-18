حاج علی بیگی: انفجاری در اراک رخ نداده است

فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر، وقوع هرگونه حادثه یا انفجار در این شهرستان را رد کرد.

فرماندار اراک با اعلام اینکه شرایط در اراک کاملاً عادی است، تأکید کرد: مردم به شایعات و اخبار انتشار یافته در فضای مجازی توجه نکنند.