  1. استانها
  2. مرکزی
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۴۴

حاج علی بیگی: انفجاری در اراک رخ نداده است

حاج علی بیگی: انفجاری در اراک رخ نداده است

اراک- فرماندار اراک گفت: انفجاری در اراک رخ نداده است.

فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر، وقوع هرگونه حادثه یا انفجار در این شهرستان را رد کرد.

فرماندار اراک با اعلام اینکه شرایط در اراک کاملاً عادی است، تأکید کرد: مردم به شایعات و اخبار انتشار یافته در فضای مجازی توجه نکنند.

کد مطلب 6892081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها