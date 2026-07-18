به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، طی حکمی از سوی فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، «مرتضی دهقان» به عنوان معاون وزیر، عضو اصلی هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران برای مدت دو سال منصوب شد.

صادق در این حکم خطاب به دهقان بر بهره‌گیری از تجارب و دانش همکاران و سرلوحه قرار دادن سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز و برنامه هفتم پیشرفت کشور و همچنین اهداف ترسیمی دولت چهاردهم مبنی بر وفاق ملی در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرده است.

در این حکم که با توجه به تعهد، تجربه، سوابق ارزنده مدیریتی مرتضی دهقان و در اجرای مصوبات مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران صادر شده است، از مدیرعامل خواسته شده است با همکاری با سایر بخش‌های تخصصی مربوطه در مجموعه وزارت راه و شهرسازی ضمن انجام وظایف و تکالیف مصوب، اجرای محورهای زیر را در اولویت قرار دهد:

- به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری‌های ارتباطی، ناوبری و نظارتی با پیگیری مجدانه و استفاده حداکثری از توان دانش فنی داخل کشور

- توسعه مهارت‌هاو بهبود شرایط کاری منابع انسانی متخصص به‌عنوان بزرگترین و ارزنده‌ترین سرمایه شرکت.

- ایجاد منابع جدید درآمد پایدار، ارتقای رقابت‌پذیری و سهم شرکت در بازار ناوبری منطقه ای از طریق افزایش ترافیک هوایی و نوآوری در خدمات.

- ترغیب و تشویق بخش خصوصی و غیردولتی در توسعه فرودگاه‌ها از طریق تسهیل سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌ها و امتیازات قانونی.