ادارات خوزستان دوشنبه دورکار شدند؛ یکشنبه کاهش ساعت کاری

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر پیش‌بینی هواشناسی خوزستان مبنی بر وقوع دماهای بالا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در اغلب مناطق استان، همچنین در راستای مدیریت مصرف انرژی، پایداری شبکه برق، تداوم خدمات‌رسانی به عموم، تصمیماتی اتخاذ شد.

استانداری خوزستان اعلام کرد: فعالیت ادارات استان در روز یکشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۱ است و روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۵ نیز به‌صورت دورکاری خواهد بود.

همچنین مراکز امدادی، درمانی، آتش‌نشانی‌ها، اورژانس، بیمارستان‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات شهری شهرداری‌ها، سایر مراکز ضروری از شمول این تصمیمات مستثنی هستند.

نحوه فعالیت بانک‌ها، شرکت‌های بیمه بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانک‌ها، بیمه‌های استان، پس از هماهنگی با استانداری خواهد بود.