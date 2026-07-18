«امباپه» از «مسی» عبور کرد؛ ملی پوش فرانسه رکورد تاریخی «پله» را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند تیم ملی فرانسه در دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل انگلیس شکست خورد، اما دو ستاره این تیم با ثبت رکوردهایی تاریخی نام خود را در تاریخ این رقابت‌ها ماندگار کردند.

امباپه بالاتر از مسی؛ صدرنشین گلزنان جام جهانی

کیلیان امباپه با دو گلی که در دیدار مقابل انگلیس به ثمر رساند، تعداد گل‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به ۱۰ گل رساند و تا پیش از برگزاری دیدار فینال، در صدر جدول گلزنان این دوره از مسابقات قرار گرفت.

ستاره تیم ملی فرانسه همچنین با این دو گل، تعداد گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به ۲۲ گل رساند تا ضمن تثبیت جایگاه خود به عنوان برترین گلزن تاریخ جام جهانی، با دو گل بیشتر از لیونل مسی، اسطوره تیم ملی آرژانتین، در صدر این فهرست قرار بگیرد.

اولیسه رکورد پله را شکست

مایکل اولیسه نیز با ثبت یک پاس گل مقابل انگلیس، تعداد پاس گل‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به ۷ پاس گل رساند و رکورد بیشترین پاس گل در یک دوره از رقابت‌های جام جهانی را به نام خود ثبت کرد.

هافبک خلاق فرانسه با این عملکرد، رکورد پله، اسطوره فوتبال برزیل، را پشت سر گذاشت و به تنهایی به عنوان بهترین پاسور تاریخ یک دوره از جام جهانی شناخته شد.

فرانسه اگرچه از رسیدن به مدال برنز بازماند، اما عملکرد فردی امباپه و اولیسه از مهم‌ترین اتفاقات دیدار رده‌بندی و جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود.