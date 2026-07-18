نجات ۶ نفر محبوس از آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: ظهر شنبه یک آتش‌سوزی در یک واحد منزل مسکونی واقع در بلوار مسلم شمالی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

مدیر منطقه ۲ عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد بیان کرد: در این حریق، ۶ نفر از ساکنان واحدهای دیگر ساختمان در داخل محبوس شده بودند که با سرعت عمل و اقدام به موقع همکاران آتش‌نشان، همگی به نقطه امن منتقل و سپس به بیرون ساختمان انتقال یافتند.

وی افزود: خوشبختانه هیچ‌یک از محبوسان در این حادثه آسیبی ندیدند و تمامی افراد به سلامت از ساختمان خارج شدند.

نجمی با اشاره به حضور ایستگاه‌های ۲۸، ۳۷، ۵۴ در محل حادثه، تصریح کرد: عملیات اطفای حریق و نجات محبوسان با موفقیت کامل انجام شد و خوشبختانه حادثه تلفات جانی در پی نداشت.