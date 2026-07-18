مذاکره پرسپولیس با هافبک سابق بارسلونا

به گزارش خبرنگار مهر، فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور ایتالیایی خبر داد باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود را برای جذب «آلن هالیلوویچ» هافبک کروات و سابق تیم فوتبال بارسلونا وارد مراحل جدی کرده است.

مذاکرات میان طرفین در حال پیشرفت بوده و این بازیکن ۳۰ ساله که پس از پایان همکاری با تیم فورتونا سیتارد هلند به عنوان بازیکن آزاد در دسترس است، به امضای قرارداد با سرخپوشان پایتخت نزدیک شده است.

هالیلوویچ که سابقه حضور در تیم‌های بارسلونا، هامبورگ، میلان، اسپورتینگ خیخون، هیرنفین، بیرمنگام سیتی، ریدینگ، رییکا و فورتونا سیتارد را در کارنامه دارد، در صورت نهایی شدن مذاکرات به عنوان یکی از خریدهای جدید پرسپولیس برای فصل آینده معرفی خواهد شد.

با این حال، تاکنون باشگاه پرسپولیس واکنشی رسمی به این مذاکرات نشان نداده و باید منتظر مشخص شدن نتیجه رایزنی‌های دو طرف در روزهای آینده بود.