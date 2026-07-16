به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در سومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری لرستان گفت: تهیه و تدوین سند توسعه صادرات استان در مراحل نهایی قرار دارد.

وی گفت: این سند در اوایل پائیز امسال، نهایی می‌شود.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: این سند در واقع سند راهبردی توسعه صادرات استان خواهد بود تا بر اساس آن ظرفیت صادرات لرستان از ۳۰۰ میلیون دلار به یک میلیارد دلار در برنامه چهارساله توسعه استان، برسد.

امیدی شاه‌آباد، گفت: براین‌اساس اقدامات ضروری برای دستگاه‌های مختلف در این مسیر، راهکارهای بهبود کیفیت صادرات استان و... برای اجرای این برنامه تعیین و اعلام شده است.

وی افزود: همچنین در این جلسه که با حضور فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی سربازان نظام‌وظیفه برگزار شد، گزارش میزان پرداخت تسهیلات و موانع موجود در این زمینه مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، گفت: در سال گذشته ۵۱۶ نفر از سربازان متقاضی خدمت شده، دوره‌های مهارت‌آموزی را سپری کرده و تسهیلات خرد اشتغال‌زایی به آنها پرداخت شده است.

امیدی شاه‌آباد، تصریح کرد: برنامه توسعه اشتغال استان بر اساس سند توسعه استان نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و سهم هر دستگاه در سال ۱۴۰۵ براین‌اساس ابلاغ شد.

وی بیان داشت: باتوجه‌به فعال‌بودن سامانه رصد، لازم است دستگاه‌های متولی این حوزه، نسبت به ثبت آمار اشتغال خود اقدام نمایند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، یادآور شد: سهم اشتغال ایجادی استان بر اساس سند توسعه ۲۱ هزار شغل است و لازم بوده دستگاه‌های متولی با جدیت و همت بیشتری در این راستا تلاش کنند.