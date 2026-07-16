۱.۵ میلیارد دلار کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد جنگجو در این زمینه اظهار کرد: طی سال جاری به میزان یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای صادراتی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از مبادی رسمی و گمرکات استان صادر شده است.

وی گفت: در این مدت به ارزش ۲۳۵ میلیون دلار کالای وارداتی داشتیم و حدود ۳۵ میلیون دلار کالای وارداتی از محل پیله وری و ۱۳۵ میلیون دلار از محل کوله بری به کشور واردات انجام شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی در خصوص توقف کامیون‌ها در مرز بازرگان و مرز پلدشت گفت: با توجه به نشست اخیر ظرفیت پذیرش در گمرک بازرگان در ۱۸۰ دستگاه در روز به ۳۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته است و این مشکل تا حدودی رفع شده است.

وی در خصوق گمرک شهرستان پلدشت گفت: از اول سال جاری تاکنون به میزان ۷۳ هزار تن و به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار کالای صادراتی از طریق مرز پلدشت صادر و همچنین در این مدت به میزان ۱۲۶ هزار تن کالا به مقصد کشورهای آسیایی و اروپایی ترانزیت شده است.

جنگجو خاطر نشان کرد: این میزان صادرات و ترانزیت بترتیب نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد و ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مرز پلدشت چهارمین گذرگاه ارتباطی کشورمان با جمهوری آذربایجان است که سالانه بیش از ۶۰ هزار کامیون ایرانی از طریق مرز صنم بلاغی در استان آذربایجان غربی و مرز جلفا در استان آذربایجان شرقی به کشور وارد و کالاهای صادراتی و ترانزیتی را به کشورهای هدف صادر و ترانزیت می‌کنند.