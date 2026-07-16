مسجد قدیم سرریگ یزد و ۲۳ مغازه وقفی آن سنددار شدند

ابوالفضل تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پویش تداوم صدور اسناد مالکیت موقوفات در ماه صفر اظهار داشت: مسجد ریگ که سندش صادر شده، مربوط به سدهٔ هشت ه.ق است و در یزد، ضلع جنوبی خیابان قیام، محله مصلی واقع شده است.

وی افزود: این اثر که در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۴۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده در سده‌ هشتم هجری توسط معین الدین اشرف ساخته شده است.

رئیس اداره ثبت اسناد منطقه یک شهرستان یزد ادامه داد: مسجد ریگ در ابتدا کاروانسرا بوده و امیر معین الدین اشرف، از اعاظم سادات عریضی که آثار خیریه بسیاری از او در یزد به جای مانده، مسجد مذکور را بنیان نهاده است.

تیموری ادامه داد: وی کاروانسرا را خریداری نمود و آن را به ساخت مسجد اختصاص داد، صفه و گنبد و مقصوره و غرفه و جماعت خانه بنا کرد همچنین پایابی حفر کرده، نهر جدید را در آن جاری و چندین باب دکان و مغازه در حواشی مسجد بنا و آنها را وقف کرد.