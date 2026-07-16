به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان بازدید از قطعه هفتم بزرگراه سرچم در استان آذربایجان شرقی که با حضور نایب‌رئیس مجلس و نمایندگان اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس و معاونان وزیر راه و شهرسازی انجام شد، اظهار کرد: محور اردبیل - سرچم جزو محورهای مهم مواصلاتی استان به طول ۱۷۸ کیلومتر است که تاکنون ۶۷ کیلومتر این مسیر بزرگراه شده و زیر بار ترافیک رفته است.

وی افزود: در سفر ریاست جمهوری به استان، یک‌هزار و ۹۰۰میلیارد تومان به بزرگراه سرچم - اردبیل اختصاص پیدا کرد و تامین اعتبارات پروژه مذکور با حضور نمایندگان استان و معاونان وزیر راه و شهرسازی پیگیری و بررسی شد.

استاندار اردبیل با اشاره به بازدید از برخی نقاط این محور، بیان کرد: رفع نقاط حادثه‌خیز و تامین روشنایی محور اردبیل - سرچم در دستور کار قرار می‌گیرد.

