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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

۲۵ کیلومتر دیگر از بزرگراه اردبیل - سرچم امسال به بهره‌برداری می‌رسد

۲۵ کیلومتر دیگر از بزرگراه اردبیل - سرچم امسال به بهره‌برداری می‌رسد

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: عملیات اجرایی ۶۸ کیلومتر دیگر از بزرگراه اردبیل - سرچم در حال اجرا است که حداقل ۲۵ کیلومتر تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان بازدید از قطعه هفتم بزرگراه سرچم در استان آذربایجان شرقی که با حضور نایب‌رئیس مجلس و نمایندگان اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس و معاونان وزیر راه و شهرسازی انجام شد، اظهار کرد: محور اردبیل - سرچم جزو محورهای مهم مواصلاتی استان به طول ۱۷۸ کیلومتر است که تاکنون ۶۷ کیلومتر این مسیر بزرگراه شده و زیر بار ترافیک رفته است.

وی افزود: در سفر ریاست جمهوری به استان، یک‌هزار و ۹۰۰میلیارد تومان به بزرگراه سرچم - اردبیل اختصاص پیدا کرد و تامین اعتبارات پروژه مذکور با حضور نمایندگان استان و معاونان وزیر راه و شهرسازی پیگیری و بررسی شد.

استاندار اردبیل با اشاره به بازدید از برخی نقاط این محور، بیان کرد: رفع نقاط حادثه‌خیز و تامین روشنایی محور اردبیل - سرچم در دستور کار قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6889948

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