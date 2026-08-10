بنام: مشارکت اقتصادی زنان باید متناسب با ظرفیت علمی آنان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام عصر دوشنبه با اشاره به نقش زنان در تحولات و مقاطع حساس کشور اظهار کرد: زنان با وجود شرایط جنگی و مشکلات اقتصادی، همواره در عرصه‌های مختلف پای کار بوده‌اند و بسیاری از موفقیت‌ها و اقدامات کشور در برهه‌های حساس با همراهی و حضور زنان رقم خورده است.

وی با اشاره به حضور بانوان در خانه تاریخی پروین اعتصامی افزود: حضور زنان در این مکان تاریخی نمادی از عزم برای احیای جایگاه واقعی زنان در جامعه و توجه بیشتر به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این قشر است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی با اشاره به رویکرد جدید این دفتر گفت: تلاش می‌کنیم از فعالیت‌های صرفاً ستادی فاصله گرفته و به سمت اقدامات اجرایی و مسئله‌محور حرکت کنیم و در همین راستا با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، کارگروه‌های تخصصی از جمله کارگروه دختران و کارگروه ویژه زنان روستایی و عشایری فعال شده است.

تشکیل کارگروه دختران با حضور جوانان از اقشار مختلف

بنام از تشکیل کارگروه دختران در مدیریت امور بانوان استانداری خبر داد و افزود: دختران جوان از اقشار مختلف از جمله ورزشکاران، نویسندگان، دانشجویان و دانش‌آموزان در این کارگروه حضور خواهند داشت تا مسائل و دغدغه‌های دختران از زوایای مختلف بررسی و برای آنها راهکار ارائه شود.

وی ادامه داد: یکی از محورهای مهم این کارگروه به دختران و زنان روستایی و عشایری اختصاص دارد و در این بخش بر موضوع ورزش، نشاط و اوقات فراغت زنان تمرکز خواهیم کرد، چرا که الگوی اشتغال و فعالیت زنان روستایی در سال‌های اخیر تغییر کرده و لازم است برای اوقات فراغت آنان نیز برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی درباره دختران بازمانده از تحصیل نیز گفت: وضعیت استان در این زمینه نسبت به میانگین کشوری مطلوب‌تر است، اما همچنان نیازمند اقدامات بیشتری هستیم.

بنام افزود: یکی از عوامل بازماندن دختران از تحصیل، ازدواج زودهنگام است که در دوره متوسطه اول و دوم وجود دارد و در متوسطه دوم بیشتر مشاهده می‌شود؛ از این رو آموزش و پرورش و دستگاه‌های مرتبط به صورت خانه‌به‌خانه در حال شناسایی این دختران و بررسی مشکلات آنان برای بازگشت به تحصیل هستند.

وی تأکید کرد: وظیفه دفتر امور بانوان در این بخش، آگاهی‌رسانی و پیگیری مسائل است و با حمایت استاندار، مشکلات مدارس شبانه‌روزی دختران در استان نیز بررسی و برای رفع آنها اقدام می‌شود.

غربالگری زنان؛ ضرورت تشخیص زودهنگام بیماری‌ها

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی با اشاره به برنامه‌های حوزه سلامت زنان اظهار کرد: موضوع غربالگری زنان را به صورت جدی دنبال کرده‌ایم و برای زنان کارمند استان نیز یک روز تشویقی برای انجام غربالگری اختصاص یافته است.

وی از زنان و خانواده‌ها خواست برای انجام اقدامات پیشگیرانه و بررسی‌های لازم به خانه‌های بهداشت مراجعه کنند و گفت: ارتقای سلامت خانواده با کمترین هزینه از جمله برنامه‌های مورد تأکید دولت است.

بنام با اشاره به افزایش موارد سرطان سینه و سرطان دهانه رحم در زنان افزود: غربالگری باید در زمان مناسب انجام شود، زیرا تأخیر در تشخیص و درمان می‌تواند روند مقابله با بیماری را دشوارتر کند.

افزایش حضور زنان در مدیریت و تصمیم‌گیری

وی با اشاره به سیاست دولت در زمینه افزایش حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی گفت: دولت تلاش می‌کند سهم زنان در پست‌های مدیریتی افزایش یابد و در همین راستا دوره تقویت زنان مدیر شمال‌غرب کشور نیز به‌زودی برگزار خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر نقش زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی اظهار کرد: زنان همواره در انتخابات نقش اساسی داشته‌اند، اما تا زمانی که زنان خودشان برای مسائل مرتبط با زنان تصمیم نگیرند و حضور آنان در مجلس و شوراهای اسلامی افزایش نیابد، حل چالش‌های این حوزه با دشواری بیشتری همراه خواهد بود.

تسهیلات بدون ضامن برای زنان دهک‌های یک تا پنج

بنام درباره حمایت اقتصادی از زنان نیز گفت: بر اساس تفاهم‌نامه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با معاونت امور زنان، برای زنان دهک‌های یک تا پنج امکان ضمانت تسهیلات فراهم شده و این افراد می‌توانند بدون ضامن از تسهیلات استفاده کنند.

وی از تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان خبر داد و افزود: در این زمینه با دانشگاه شهید مدنی قرارداد منعقد شده و این طرح طی دو ماه آینده به پایان می‌رسد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در این سند، مسائل و چالش‌های زنان و خانواده شناسایی و راهکارهای عملیاتی برای آنها استخراج می‌شود و پس از نهایی شدن، راهکارها به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد؛ چرا که اقدامات در حوزه زنان باید هدفمند، برنامه‌ریزی‌شده و مبتنی بر مطالعه باشد.

راه‌اندازی بازارچه‌های دائمی زنان کارآفرین

بنام با اشاره به فعالیت ۱۵ بازارچه صنایع دستی در برخی شهرستان‌های استان اظهار کرد: هدف ما راه‌اندازی نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های دائمی و موقت برای زنان کارآفرین در تبریز و شهرستان‌هاست تا زمینه عرضه محصولات و حمایت پایدار از بانوان فعال در حوزه صنایع دستی و کارآفرینی فراهم شود.

وی افزود: در ادامه تلاش خواهیم کرد ظرفیت زنان کارآفرین استان را به بازارهای خارج از کشور نیز معرفی کنیم و امکان برگزاری نمایشگاه در کشورهای دیگر را فراهم کنیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی همچنین از برنامه‌ریزی برای معرفی زنان تأثیرگذار روستایی و عشایری استان هر ۶ ماه یک‌بار خبر داد.

بنام با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جوانی جمعیت گفت: علاوه بر واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، تسهیلات ویژه ناباروری نیز در نظر گرفته شده و کارت امید در تبریز توزیع شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۰ هزار مادر در استان کارت امید دریافت کرده‌اند و حمایت از مادران و اجرای برنامه‌های مرتبط با جوانی جمعیت با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اهمیت موضوع جمعیت اظهار کرد: پنجره جمعیتی کشور رو به بسته شدن است و برای بازگشت به شرایط مطلوب فرصت محدودی داریم. جوانی جمعیت تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی نیز دارد و باید از این منظر به موضوع فرزندآوری توجه شود.

زنان در دوران جنگ نیز پای کار بودند

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اهدای خون زنان گفت: با سازمان انتقال خون تفاهم‌نامه داریم و در جریان جنگ نیز پویش اهدای خون زنان راه‌اندازی شد که با استقبال خوبی از سوی بانوان همراه بود.

بنام افزود: بانوان خبرنگار نیز در دوران جنگ در کنار سایر زنان فعال اجتماعی، نقش خود را ایفا کردند و در شرایط دشوار پای کار بودند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان گفت: پیگیری برای بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌های دهک‌های پایین درآمدی ادامه دارد و تلاش می‌کنیم در کنار حمایت‌های مستقیم، زمینه توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان و خانواده‌ها نیز فراهم شود.