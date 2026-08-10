به گزارش خبرنگار مهر، داریوش اسدزاده، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، به همراه رئیس اداره نگهداری راه‌ها، روز دوشنبه از محور خرم‌آباد-دورود-ازنا بازدید کردند.

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی وضعیت فنی محور، شناسایی نقاط آسیب‌دیده و بررسی مشکلات موجود در سطح آسفالت مسیر انجام شد.

بررسی شیارهای افتادگی و تغییر شکل آسفالت

در جریان این بازدید، وضعیت بخش‌های مختلف محور به‌ویژه نقاطی که دچار شیارافتادگی، نشست و تغییر شکل آسفالت شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان راهداری ضمن بررسی میزان آسیب‌دیدگی این نقاط، شرایط موجود را از نظر تأثیر احتمالی بر ایمنی تردد کاربران جاده مورد ارزیابی قرار دادند.

با توجه به اهمیت محور خرم‌آباد–دورود–ازنا در جابه‌جایی مسافران و حمل‌ونقل بین‌شهری، شناسایی و رفع نواقص سطح راه از جمله اقدامات ضروری برای ارتقای کیفیت تردد و کاهش مخاطرات احتمالی در این مسیر به شمار می‌رود.

تأکید بر رفع نقاط آسیب‌دیده

در پایان این بازدید، دستورات لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات اصلاحی در نقاط آسیب‌دیده صادر شد و بر تسریع در روند بررسی، ترمیم و بازسازی بخش‌هایی از مسیر که نیازمند اقدامات فنی هستند، تأکید شد.

معاون راهداری لرستان همچنین بر استمرار بازدیدهای میدانی و پایش وضعیت راه‌ها تأکید کرد تا نواقص شناسایی‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شده و سطح ایمنی و کیفیت تردد در محورهای مواصلاتی استان ارتقا یابد.