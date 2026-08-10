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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

واکنش علوم پزشکی لرستان به وضعیت سیستم سرمایشی بیمارستان شهید رحیمی

واکنش علوم پزشکی لرستان به وضعیت سیستم سرمایشی بیمارستان شهید رحیمی

خرم‌آباد- دانشگاه علوم پزشکی لرستان درباره وضعیت سیستم سرمایشی بیمارستان شهید رحیمی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی آمده است: به اطلاع شهروندان عزیز می‌رساند، با توجه به افزایش ظرفیت تخت‌های بستری و رشد میزان اشغال تخت در بیمارستان شهید رحیمی، سیستم سرمایشی برخی بخش‌های این بیمارستان به دلیل افزایش بار مصرف، پاسخگوی نیاز موجود نبوده و رفع این مشکل در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی لرستان قرار گرفته است.

واکنش علوم پزشکی لرستان به وضعیت سیستم سرمایشی بیمارستان شهید رحیمی

در همین راستا، با هدف رفع اساسی مشکل سرمایش بیمارستان، دو دستگاه چیلر خریداری شده و در حال طی مراحل نصب و راه‌اندازی است. فرآیند نصب و بهره‌برداری از این تجهیزات نیز پس از انجام مراحل قانونی و اداری مربوطه در حال پیگیری است.

با این حال، با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند قانونی نصب و راه‌اندازی چیلرهای خریداری‌شده و همچنین تداوم گرمای بی‌سابقه روزهای اخیر و پاسخگو نبودن ظرفیت فعلی سیستم سرمایشی برخی بخش‌ها، اقدامات فوری برای رفع مشکل در دستور کار قرار گرفته است.

بر این اساس و با توجه به ضرورت و فوریت موضوع، با دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و با استفاده از ظرفیت قانونی ترک تشریفات خرید، ۴۰ دستگاه کولر گازی خریداری خواهد شد و پس از تأمین، عملیات نصب و راه‌اندازی آن‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

هدف از این اقدام، رفع فوری مشکل سرمایشی بخش‌های نیازمند، ارتقای شرایط رفاهی بیماران و کارکنان و فراهم کردن محیط مناسب‌تر برای ارائه خدمات درمانی تا زمان بهره‌برداری کامل از چیلرهای جدید است.

دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن قدردانی از صبوری بیماران، همراهان و کارکنان بیمارستان شهید رحیمی، تأکید می‌کند رفع این مشکل با جدیت در حال پیگیری است و تمامی اقدامات لازم برای بهبود شرایط سرمایشی بیمارستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

کد مطلب 6913525

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    نظرات

    • FR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
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      پاسخ
      چرا اینقدر دیر یه کاری رو انجم میدید؟؟؟؟ من برای ملاقات یه مریض رفتم دم کرده بود کلا بیمارستان

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