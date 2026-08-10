واکنش علوم پزشکی لرستان به وضعیت سیستم سرمایشی بیمارستان شهید رحیمی

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی آمده است: به اطلاع شهروندان عزیز می‌رساند، با توجه به افزایش ظرفیت تخت‌های بستری و رشد میزان اشغال تخت در بیمارستان شهید رحیمی، سیستم سرمایشی برخی بخش‌های این بیمارستان به دلیل افزایش بار مصرف، پاسخگوی نیاز موجود نبوده و رفع این مشکل در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی لرستان قرار گرفته است.

در همین راستا، با هدف رفع اساسی مشکل سرمایش بیمارستان، دو دستگاه چیلر خریداری شده و در حال طی مراحل نصب و راه‌اندازی است. فرآیند نصب و بهره‌برداری از این تجهیزات نیز پس از انجام مراحل قانونی و اداری مربوطه در حال پیگیری است.

با این حال، با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند قانونی نصب و راه‌اندازی چیلرهای خریداری‌شده و همچنین تداوم گرمای بی‌سابقه روزهای اخیر و پاسخگو نبودن ظرفیت فعلی سیستم سرمایشی برخی بخش‌ها، اقدامات فوری برای رفع مشکل در دستور کار قرار گرفته است.

بر این اساس و با توجه به ضرورت و فوریت موضوع، با دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و با استفاده از ظرفیت قانونی ترک تشریفات خرید، ۴۰ دستگاه کولر گازی خریداری خواهد شد و پس از تأمین، عملیات نصب و راه‌اندازی آن‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

هدف از این اقدام، رفع فوری مشکل سرمایشی بخش‌های نیازمند، ارتقای شرایط رفاهی بیماران و کارکنان و فراهم کردن محیط مناسب‌تر برای ارائه خدمات درمانی تا زمان بهره‌برداری کامل از چیلرهای جدید است.

دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن قدردانی از صبوری بیماران، همراهان و کارکنان بیمارستان شهید رحیمی، تأکید می‌کند رفع این مشکل با جدیت در حال پیگیری است و تمامی اقدامات لازم برای بهبود شرایط سرمایشی بیمارستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.