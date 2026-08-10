ماندگاری هوای گرم و وزش باد در لرستان تا پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور شامگاه دوشنبه با تشریح آخرین تحلیل شرایط جوی استان به رسانهها اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشهها و مدلهای هواشناسی، از امروز تا اواخر هفته جاری، جو استان لرستان در مجموع در شرایط نسبتاً آرامی قرار خواهد داشت.
وی افزود: طی این مدت، در ساعات مختلف بهویژه بعدازظهرها، افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان پیشبینی میشود.
وزش باد در مناطق غربی لرستان
مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به شرایط وزش باد در برخی مناطق استان گفت: در مناطق غربی لرستان، سرعت وزش باد در برخی ساعات میتواند به بازه قابلملاحظه تا نسبتاً شدید برسد.
مرادپور توصیه کرد با توجه به افزایش سرعت وزش باد در این مناطق، شهروندان نسبت به رعایت نکات ایمنی و توجه به شرایط محلی اقدام کنند.
تداوم هوای گرم و توصیه به صرفهجویی در مصرف انرژی
وی در ادامه با اشاره به روند دمایی استان طی روزهای آینده اظهار کرد: طی ۴۸ ساعت آینده، هوای گرم در استان ماندگار خواهد بود و تغییر قابلتوجهی در روند دماها پیشبینی نمیشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان با توجه به تداوم گرما، بر ضرورت مدیریت مصرف منابع تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط جوی و ماندگاری هوای گرم، صرفهجویی در مصرف آب و برق به همه شهروندان توصیه میشود.
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