خاموشی ۷ ساعته در منطقه قالیشویی شیراز بدون اشراف شرکت توزیع برق

به گزارش خبرنگار مهر، برق منطقه قالیشویی شیراز شامگاه امروز برای بیش از هفت ساعت قطع شد؛ خاموشی‌ای که طولانی شدن آن، شهروندان را با مشکلات متعددی مواجه کرد و در نهایت آنها را برای پیگیری موضوع و اطلاع‌رسانی به شرکت توزیع برق واداشت.

بررسی خبرنگار مهر نشان می‌دهد شهروندان طی ساعت‌های متعدد تلاش کردند از طریق سامانه اتفاقات شرکت توزیع برق شیراز با شماره ۱۲۱، این قطعی را به اطلاع مسئولان برسانند، اما مشغول بودن مداوم خط و عدم امکان برقراری تماس، مانع از اطلاع‌رسانی مؤثر شهروندان درباره این خاموشی شد.

در همین حال، نکته قابل تأمل آن است که بر اساس پیگیری خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق شیراز در حوزه دیسپاچینگ نیز از این خاموشی طولانی‌مدت اطلاع نداشته است.

در پی این موضوع، خبرنگار مهر با احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز تماس گرفت و علت قطعی طولانی‌مدت برق در منطقه قالیشویی را جویا شد.

خسروی با اشاره به قطعی برق منطقه اظهار کرد: این خاموشی مربوط به برنامه زمان‌بندی‌شده نبوده و به دلیل حادثه و خرابی در شبکه برق رخ داده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز افزود: پس از اطلاع از مشکل، نیروهای عملیاتی شرکت به محل اعزام شده‌اند و در حال بررسی و رفع خرابی شبکه هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که این مشکل چه زمانی برطرف خواهد شد، گفت: همکاران در محل حضور دارند و در حال رفع خرابی هستند و تلاش می‌شود مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.