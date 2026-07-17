ویزیت رایگان ۲۰۰ بیمار صرع توسط مجمع خیرین سلامت لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع خیرین سلامت لرستان با همراهی متخصصان مجرب مغز و اعصاب از دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران، ۲۰۰ بیمار مبتلا به صرع را در خرمآباد به طور رایگان ویزیت و خدمات پاراکلینیکی موردنیاز آنها را تأمین کرد.
در این برنامه که باهدف کاهش آلام بیماران طراحی شده بود، علاوه بر ویزیت تخصصی، خدمات پاراکلینیکی ضروری نظیر نوار مغزی (EEG) و تصویربرداری MRI نیز بنا بر تشخیص پزشکان، کاملاً رایگان برای مراجعان انجام پذیرفت.
محمدکاظم مرادیفرد، رئیس هیئتمدیره مجمع خیرین سلامت لرستان، در حاشیه این رویداد، خدمترسانی بی چشم داشت را رسالت اصلی این مجمع دانست و گفت: تلاش ما همواره بر این بوده که در کنار بیماران نیازمند باشیم و باری از دوش آنان برداریم. اجرای چنین برنامههایی، گامی هرچند کوچک اما مؤثر در جهت محو محرومیت از چهره سلامت استان است.
وی گفت: این اقدام خداپسندانه با همافزایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، انجمن صرع ایران و نیز حمایتهای شرکتهای داروسازی کوبل دارو و دکتر عبیدی به سرانجام رسید.
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