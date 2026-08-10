وزیر کشور از عملکرد مدیریت کرمانشاه رضایت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه دوشنبه در دیدار با اسکندر مومنی، وزیر کشور، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های استان در حوزه‌های مختلف ارائه کرد و مطالبات کرمانشاه را در سطح ملی مورد پیگیری قرار داد.

استاندار کرمانشاه در این دیدار با تشریح عملکرد استان در اربعین، به افزایش تردد زائران از مرز خسروی نسبت به سال گذشته اشاره کرد و توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات و برنامه‌ریزی برای تسهیل تردد زائران را از عوامل این افزایش برشمرد.

وی همچنین از فعال شدن مرز سومار به عنوان دومین مرز اربعینی استان در سال جاری خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی و اجرای طرح تردد یکسره اتوبوس‌ها از مرز خسروی، نقش مؤثری در تسهیل جابه‌جایی زائران داشت.

وزیر کشور نیز در این بخش از نشست، از میزبانی و مدیریت استان کرمانشاه در ایام اربعین قدردانی کرد و عملکرد استان در خدمت‌رسانی به زائران را مطلوب ارزیابی کرد.

حبیبی در ادامه گزارشی از اقدامات استان برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی ارائه کرد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، نیروگاه‌های خودتأمین و افزایش ظرفیت تولید برق بدون مصرف سوخت بیشتر را تشریح کرد. به گفته وی، ظرفیت نیروگاه فراب نیز ۳۰۰ مگاوات افزایش یافته است.

موضوع تولید سوخت جایگزین از زباله یا RDF از دیگر محورهای این بخش بود. کرمانشاه به عنوان نخستین استان کشور در این زمینه وارد مرحله اجرایی شده و وزیر کشور نیز با توجه به این اقدام، بر معرفی تجربه استان و الگوبرداری سایر استان‌ها تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه همچنین موضوع تجارت مرزی را با وزیر کشور مطرح کرد و گفت: در حال حاضر چهار شهرستان و حدود ۷۳ هزار نفر از مرزنشینان استان از ظرفیت قانون تجارت مرزی بهره‌مند هستند و الحاق قصرشیرین و سرپل‌ذهاب به این طرح نیز در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

در بخش دیگری از این دیدار، آخرین وضعیت بازسازی خسارات ناشی از جنگ در استان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه‌شده، حدود ۱۵ هزار واحد در کرمانشاه آسیب دیده‌اند که تعمیرات حدود ۱۴ هزار واحد انجام شده و روند بازسازی سایر واحدها نیز در مراحل مختلف اجرایی قرار دارد.

وزیر کشور از سرعت رسیدگی و روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده ابراز رضایت کرد و اقدامات انجام‌شده در این حوزه را مثبت ارزیابی کرد.

ارتقای بخش فیروزآباد شهرستان کرمانشاه به شهرستان نیز از مطالبات مطرح‌شده در این دیدار بود. حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های جمعیتی و جغرافیایی این منطقه، بر ضرورت ارتقای سطح خدمات اداری و اجرایی آن تأکید کرد که وزیر کشور دستور بررسی و پیگیری سریع‌تر این موضوع از سوی معاونت سیاسی وزارت کشور را صادر کرد.

حمایت از پروژه قطار شهری کرمانشاه نیز در این نشست مورد تأکید قرار گرفت. استاندار کرمانشاه با اشاره به پیشرفت این پروژه، خواستار حمایت مالی و اعتباری وزارت کشور برای تسریع در تکمیل آن شد و وزیر کشور نیز دستور پیگیری موضوع توسط معاونت عمرانی وزارت کشور را صادر کرد.

حبیبی همچنین با اشاره به تفاهم ایران و عراق برای اجرای پروژه راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد، این طرح را از پروژه‌های راهبردی استان در حوزه تجارت و زیارت دانست و خواستار پیگیری جدی‌تر آن در سطح دولت شد.

وی تأکید کرد: اتصال ریلی کرمانشاه به خسروی و بغداد علاوه بر تقویت تجارت و حمل‌ونقل کالا میان ایران و عراق، می‌تواند در جابه‌جایی زائران به‌ویژه در ایام اربعین نیز نقش مهمی داشته باشد.

در پایان این دیدار، وزیر کشور از عملکرد مدیریت استان کرمانشاه در سه حوزه میزبانی اربعین، روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و همچنین حفظ آرامش، انسجام و هماهنگی مدیریتی در حوادث و بحران‌های اخیر ابراز رضایت کرد و نحوه تأمین نیازهای مردم و مدیریت بازار در مقاطع حساس را نیز مثبت ارزیابی کرد.