به گزارش خبرنگار مهر، در روزگاری که به واسطه اتفافات مختلفی که به مناسبت جنگ تحمیلی رمضان افتاد ماجرای برگزاری کنسرت های موسیقی وارد چالش بسیار پیچیده ای شد و موجب شد تا تهیه کنندگان، خوانندگان، گروه ها و ذی نفعان این عرصه فعلا عطای برگزاری کنسرت ها را به لقایش بسپارند تا در شرایط مناسبتر، آرام‌تر و مصلحانه‌تری بتوانند اجراهای زنده خود را پیش روی مخاطبان قرار دهند.

در این میان علاوه بر مسائل مرتبط با جنگ و ادای احترام به ایام سوگواری محرم و صفر، ایام تشییع رهبر شهید و موارد دیگر منجر شد تا برپایی کنسرت ها فعلا از گردونه فعالیت های اجرایی اصحاب موسیقی خارج و به غیر از موارد انگشت شمار که طی ماه های گذشته شاهد آن بودیم، به زمان دیگری موکول شود. چارچوبی که اگر بخواهیم به «خروجی» از سوی هنرمندان این عرصه اشاره داشته باشیم عمدتا معطوف به تولید و انتشار تک آهنگ هایی می شود که طبیعتا از تعداد آنها نیز تا حد چشمگیری کاسته شده و آن چنان که باید در روند هدف مندی قرار ندارد. موضوعی که دربرگیرنده ابعاد مختلفی است و می تواند در روزهای آرام‌تر مورد نقد، تحلیل و بررسی قرار گیرد.

به هر ترتیب آنچه می خوانید مروری اجمالی به برخی از تک آهنگ‌ها، نماهنگ‌ها و تولیدات موسیقایی است که در بازه زمانی خرداد تا تیر ۱۴۰۵ پیش روی مخاطبان قرار گرفته‌اند.

توضیح اینکه به دلیل انتشار گزارش «آخرین نت‌های وداع؛ نغمه‌هایی که از دل سوگ سرودِ ماندگاری شدند» که به تولیدات موسیقایی مرتبط با ایام «بدرقه»، «تشییع» و «خاکسپاری» رهبر شهید انقلاب اختصاص داشت، تولیدات موسیقایی مربوط به این رویداد در این گزارش لحاظ نشده است.

علی قمصری؛ تک آهنگ و نماهنگ «گردآفرید»

علی قمصری پس از انتشار ۲ قطعه «خیز رستم» و «آئین پهلوانی» با آهنگسازی خودش، تنظیم الکترونیک مصباح قمصری، ویدیوی علیرضا صفرنژاد، میکس و مسترینگ مصباح قمصری و ضبط تار حسن خدایی‌نیا تک آهنگ و نماهنگ جدید دیگری به نام «گردآفرید» را منتشر کرد.

وی در توضیح این اثر نوشته است: «زنی بود بر سانِ گردی سوار. «گردآفرید» سومین اثر از سه‌گانه‌ای است که در جست‌وجوی پیوند میان موسیقی، پرورش تن و حافظه‌ فرهنگی ایران شکل گرفته است. تم اصلی این قطعه با پایان یک موتیف روی نت «رِ» و پایان تکرارش روی نت «دو» خلق شده است.

همه چیز از آنجا شروع می‌شود که باید بین ماندن روی «دو» یا «ر» انتخاب کنی در حالی که ایده‌های گوناگون موسیقایی تو را به سفر شخصی‌ات رهسپار می‌کند، اما دوباره چوبی بر سرت می‌خورد که ر می فا سل فا می ر => ر. یا ر می فا سل فا می ر => دو.

تمام این موسیقی عصیانی در مقابل فضای دوقطبی است.

نسخه صوتی اثر «گردآفرید» را اینجا و نسخه تصویری را اینجا مشاهده کنید.

محسن چاوشی؛ تک آهنگ «زخمی آفتاب»

محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ که طی چند ماه گذشته به واسطه جنگ تحمیلی رمضان در ردیف فعال ترین هنرمندان کنش‌گر قرار گرفته است، در ادامه سنت هرساله ای که برای تولید آثار مناسبتی ویژه ایام محرم و صفر داشت، تک آهنگ جدیدی به نام «زخمی آفتاب» را منتشر کرد.

در این تک آهنگ امید روزبه شاعر، رضا فوادیان تنظیم کننده، مهدی کریمی میکس و مسترینگ و محسن چاوشی آهنگساز و خواننده گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

تک آهنگ «زخمی آفتاب» با صدای محسن چاوشی را از اینجا بشنوید.

حامد زمانی؛ تک آهنگ «تهران - بیروت»

قطعه موسیقایی «تهران - بیروت»، تازه‌ترین اثر حامد زمانی است که در مرکز شعر، موسیقی و سرود صداوسیما تولید و آماده انتشار شده است.

این قطعه با حال و هوای حماسی ساخته شده و به پیوندهای عمیق و ناگسستنی مردم ایران و لبنان می‌پردازد.

شعر «تهران - بیروت» توسط محمدمهدی سیار سروده شده و تنظیم آن را امیر جمالفرد انجام داده است. پیمان معصوم‌زاده تهیه‌کننده این قطعه موسیقایی است.

تک آهنگ «تهران - بیروت» با صدای حامد زمانی را از اینجا بشنوید.

شهرام شکوهی؛ تک آهنگ «دلتنگی»

شهرام شکوهی از دیگر خوانندگانی که طی این سال‌ها فعالیت کمتری در حوزه های اجرایی داشته، به تازگی قطعه عاشقانه‌ای به نام «دلتنگی» را منتشر کرد.

در این تک آهنگ که با حال و هوای کارهای قبلی منتشر شده، مانی ارمغان ترانه سرا و میلاد ترابی به عنوان تنظیم کننده اعضای گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

تک آهنگ «دلتنگی» با صدای شهرام شکوهی را از اینجا بشنوید.

قیصر؛ تک آهنگ «ستاره های ایران»

«ستاره‌های ایران» عنوان یکی از تازه ترین تک آهنگ های منتشر شده از سوی «قیصر» خواننده موسیقی پاپ بود که با ترانه ای از نیما غیاثی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در این تک آهنگ که در آستانه بازی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل نیوزلند در مسابقات جام جهانی منتشر شد، امیر شیرازی ملودی، میثم کلاته میکس و مستر، حمید ایوان نوازنده گیتار بخشی از گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

«قیصر» که در ماه های اخیر فصل جدیدی از فعالیت هایی خود را با بازگشت به کشورمان آغاز کرده است، طی روزهای گذشته تک آهنگ دیگری به نام «هیچ جا تهران نمیشه» را به مناسبت مهمانی کیلومتری غدیر منتشر کرد.

تک آهنگ «ستاره های ایران» به خوانندگی قیصر را از اینجا بشنوید.