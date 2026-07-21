جزئیات پروژه خواننده پاپ با بازیگران «نون.خ»؛ «قبرستان دهلی» کجاست؟

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکوهی خواننده شناخته شده موسیقی پاپ که طی روزهای گذشته از تک آهنگ جدید خود به نام «دلتنگی» رونمایی کرده بود، قرار است در روزهای پیش رو در قالب یک پروژه مشترک نمایشی و موسیقایی به نویسندگی، طراحی و کارگردانی محمد اسدنیا همراه با تعدادی از هنرمندان شناخته شده تئاتر و برخی از بازیگران سریال «نون.خ» به عنوان بازیگر خواننده روی صحنه حاضر شود.

«قبرستان دهلی» عنوان این پروژه نمایشی موسیقایی است که از روز دوشنبه پنجم مرداد در مجموعه «بلک باکس ایران مال» روی صحنه می رود.

گروه اجرایی در توضیح این پروژه نوشته است:«ارواحی که توسط ابلیس طلسم شدند اما ... بخش تعاملی به این صورت است که در قبرستان دهلی شما می‌توانید به صورت اختصاصی با یک روح معاشرت کنید.»

براساس اطلاعاتی که در سامانه فروش بلیت این پروژه منتشر شده است، کاظم نوربخش، محمد اسدنیا، حسین موسوی و شهرام شکوهی به عنوان بازیگر معرفی شده اند. این در حالی است که شهرام شکوهی شش قطعه موسیقایی را حین اجرای این نمایش پیش روی مخاطبان قرار می دهد.

در این بخش سعید رحیمی به عنوان نوازنده گیتار و پیانو، امیرحسین کاشانیان، بنیامین مباشرامینی، پارسا جوهرپاس نوازندگان گیتار، سیاوش کریمی نژاد نوازنده کاخن، مهرپویا اسماعیلی زاده نوازنده گیتارباس به عنوان گروه اجرایی حضور دارند.

البته سیامک صفری بازیگر شناخته شده تئاتر، تلویزیون و سینما نیز در قالب عنوان «بازیگرویدئویی» در پروژه حضور خواهد داشت و مهدی دریابک، مریم ترابیان پور، کیانا کاظمیان، محمدرضا امیدیان، دنیا افشاری، حسنا تاجری، اسما موسوی، سعید قنبری، بردیا موسویان، مهدی ذاکری، مینا مرادی، مروارید دارایی، صابرعبدالهی نژاد، شیما امامی، معین مومنی ، امیرمحمد برج، مرجان یحیایی، عرفان کشاورز، زهرا چهره گشا، احسان اسنقی، آرزو نجفی، بهزاد عباسی، نگار صارمی، رعنالهرابیان، محجوب عباسی، ابوالفضل خداوردی،رضا صنعتی، آرا بهلول بندی، علیرضا مهدور، حسین فردوسی، بهمن نصیری، علی اسداللهی، نادیا نظری، پارسا ابراهیم کلاری، امیرحجت دیگر بازیگران پروژه را تشکیل می دهند.

پروژه نمایشی موسیقایی «قبرستان دهلی» طی روزهای پنجم مرداد تا پانزدهم شهریور ساعت ۲۰ روی صحنه می‌رود.