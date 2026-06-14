مروری بر تولید چند تک آهنگ متولد خرداد؛ بازگشت شروع شد!

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند تولید و عرصه آثار موسیقایی طی هفته‌های گذشته با وجود فراز و نشیب هایی که به واسطه اخبار مرتبط با مذاکرات و ماجراهای آن وجود داشته، رفته رفته به سمت و سویی هدایت شده که طی روزهای گذشته هم شاهد افزایش تعداد کنسرت ها و هم افزایش تولید تک آهنگ هایی هستیم که اتفاقا دربرگیرنده نام ها و چهره های شناخته شده این عرصه است.

مسیری که شاید در جریان برگزاری کنسرت ها هم به واسطه حواشی مربوط به گرانی اجاره بهای سالن ها و به تبع آن گرانی قیمت بلیت دربرگیرنده اما و اگرهای فراوانی شد و باید دید بعد از پایان ایام گرامی ماه های محرم و صفر و البته قطعی شدن پایان جنگ تحمیلی چه سرنوشتی در انتظار برگزاری اجراهای زنده است، اما در حوزه تولید تک آهنگ منجر به ارائه آثاری شد که نام های شناخته شده در آن نقش پررنگی دارند.

فرآیندی که به نظرمی آید به واسطه حضور این چهره های شناخته شده که طرفدارانشان کم هم نیستند، می تواند منجر به دگرگونی مسیری باشد که به واسطه جنگ تحمیلی و فضای اجتماعی پس از آن به شدت دچار رخوت و سکوت شده بود و آثار تولید شده در این دوران کاهش یافته و یا اگر هم تولید می شد به اقتضای فضای اجتماعی اغلب با موضوع و محوریت این روزها پیش روی مخاطبان قرار می‌گرفت. اما اکنون با انتشار اخباری که رنگ و بوی پایان جنگ می دهد تا زمان آغاز ایام گرامی سوگواری شهادت امام حسین (ع) روند انتشار آثار فعلا در مداری قرار گرفته که می توان به آنچه در آینده رخ می دهد در ظاهر امر امیدوار بود.

به هرترتیب آنچه می خوانید مروری اجمالی برای معرفی تک آهنگ هایی است که طی خرداد سال جاری به واسطه همراهی تعدادی از هنرمندان شناخته شده عرصه موسیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

حسام الدین سراج؛ ارادت دوباره به ایران با «ایران»

تک آهنگ «ایران» عنوان یکی از تازه ترین محصولات منتشر شده از سوی مرکز موسیقی مأوا است که به تازگی با خوانندگی حسام الدین سراج از خوانندگان شناخته شده موسیقی کلاسیک ایرانی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در این قطعه ملی - میهنی عبدالجبار کاکایی شاعر، داود ورزیده تنظیم و نظارت ضبط، گروه هنری ریاح طراح پوستر و حسام الدین سراج به عنوان خواننده حضور دارند.

حسام الدین سراج از خوانندگان مطرح موسیقی ایرانی است که طی سال های اخیر فعالیت‌های پرشمار و موثری در عرصه موسیقی به ویژه موسیقی کلاسیک ایرانی داشته است.

تک آهنگ «ایران» با صدای حسام الدین سراج را اینجا بشنوید.

روزبه بمانی؛ خواندن «بی نقاب» برای «بیست و یک»

«بی نقاب» عنوان تازه‌ترین نماهنگ منتشر شده با ترانه و خوانندگی روزبه بمانی هنرمند کنش‌گر این روزهای موسیقی پاپ است که طی روزهای گذشته در قالب موسیقی تیتراژ سریال «بیست و یک» به کارگردانی بهنام بهزادی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

روزبه بمانی ترانه‌سرا و خواننده، حامد حسینی موسیقی، بهروز میرزایی نوازنده گیتار، یاسین آران نوازنده ویولن و ویولا، ایمان احمدزاده میکس و مستر و مصطفی گرمان طراح گرافیک بخشی از عوامل اجرایی این نماهنگ را تشکیل می‌دهند.

نماهنگ «بی نقاب» با صدای روزبه بمانی را اینجا بشنوید.

علی لهراسبی؛ «صفا با خانواده» و بازگشت به ماجرای تیتراژها

موسیقی تیتراژ سریال تلویزیونی «صفا با خانواده» هم در حالی پیش روی مخاطبان قرار گرفته که علی لهراسبی از هنرمندان نسل دوم موسیقی پاپ کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خوانندگی این اثر را به عهده گرفته است.

در این تک آهنگ که پس از مدت ها دوری لهراسبی از تولید و اجرای آثار موسیقایی مرتبط با تیتراژها با نام «مهتاب» در دسترس شنوندگان قرار گرفته، هادی زندی ترانه سرا و آهنگساز، آرش قاسمی تنظیم کننده، محمد فلاحی میکس و مستر و علی لهراسبی خواننده بخشی از اعضای گروه اجرایی اثر را تشکیل می دهند.

علی لهراسبی در سال‌های اولیه فعالیت نسل دهه هشتاد موسیقی پاپ ایران به عنوان یکی از خوانندگان مطرح در میان جامعه مخاطبان معرفی شده بود و از وی می‌توان به عنوان یکی از پرطرفدارترین هنرمندان آن سال‌های موسیقی پاپ ایران به ویژه در حوزه موسیقی تیتراژها نام برد.

تک آهنگ «مهتاب» با صدای علی لهراسبی را اینجا بشنوید.

علیرضا قربانی؛ «گلوبند ایران» و قصه روزهای سخت وطن

«گلوبند ایران» نیز عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده علیرضا قربانی بود که طی روزهای گذشته در قالب یک اثر ملی - میهنی با ترانه ای از حسین غیاثی، آهنگسازی حسام ناصری و تهیه کنندگی محسن خباز پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

علیرضا قربانی در توضیح این قطعه نوشته است:

«وطن همان جایی است که ما نبوده‌ایم و بوده است و ما خواهیم رفت و خواهد ماند و ای کاش آیندگان بدانند ما همان هایی بودیم که غم ایران بسیار خوردیم. سخت بر ما گذشت ولی کوتاه نیامدیم که «ایران‌مان» است، جان‌مان است.

... قطعه «گلوبَند ایران» که امروز تقدیم شما می‌شود پس از ماه‌ها فکر و خیال متولد شد؛ فکر اینکه چه باید کرد یا اصلا چه نباید کرد و درنهایت اینگونه شد که دل‌مان تنگ است برای «مردم ایران» و نگاه‌مان به «ایران» است؛ سرزمینی که بوده است از گذشته تاریخ و خواهد ماند به عزت و افتخار در آینده تاریخ.»

تک آهنگ «گلوبند ایران» با صدای علیرضا قربانی را اینجا بشنوید.

محسن چاوشی؛ ماجرای «مریض تخت آخری» چه بود؟

«مریض تخت آخری» هم نام یکی از تازه ترین آثار محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ است که دوازدهم خرداد با هدف تکریم و تلاش برای راه اندازی پویشی برای تامین هزینه بیماران صعب العلاج در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ که طی ایام جنگ تحمیلی رمضان حضور فعالی در پویش ها و فعالیت های مردمی مرتبط با این روزها داشت، به تازگی و در ادامه اقدامات خیرخواهانه خود در راه اندازی پویش های مختلف، تک آهنگ جدیدی به نام «مریض تخت آخری» را به پاس همراهی و حضور مردم در پویش «سهم تو از یک لبخند» پیش روی مخاطبان قرار داد.

در این تک آهنگ کاظم بهمنی شاعر، محسن چاوشی آهنگساز و خواننده، رضا فوادیان تنظیم کننده، عادل روح نواز نوازنده گیتار الکتریک، بهروز میرزایی نوازنده گیتار آکوستیک، مهدی کریمی میکس و مسترینگ بخشی از عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

تک آهنگ «مریض تخت آخری» با صدای محسن چاوشی را اینجا بشنوید.

علی زندوکیلی؛ انتشار «خواب پریشان» در روزهای نا آرام

«خواب پریشان» هم عنوان یکی از تازه ترین آثار علی زندوکیلی خواننده موسیقی ایرانی است که طی روزهای گذشته در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

علی صفری ترانه سرا، محمد زندوکیلی آهنگساز، آرش خادم صادق نوازنده ویولن، تنظیم کننده و میکس و مستر برخی از عوامل اجرایی این تک آهنگ را تشکیل می دهند.

علی زندوکیلی در چند وقت گذشته بود که علاوه بر انتشار یک ویدئو که در خطوط راه آهن خوانده شد، تک آهنگ «نگاه تو» را برای موسیقی تیتراژ سریال شبکه نمایش خانگی «بدنام» منتشر کرد.

تک آهنگ «خواب پریشان» با صدای علی زندوکیلی را اینجا بشنوید.

رضا صادقی؛ آقای کنش‌گر «شاه عشق» را رونمایی کرد

«شاه عشق» عنوان یکی از تازه ترین آثار تولید شده رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ است که هم زمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم در حال و هوایی متفاوت پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

میترا مهری پور ترانه سرا، رضا صادقی آهنگساز و خواننده، شجاعت شفایی تنظیم کننده، میکس و مسترینگ برخی از عوامل اجرایی این تک آهنگ را تشکیل می دهند.

رضا صادقی که در ایام جنگ تحمیلی رمضان نیز از فعال ترین هنرمندان کنش گر بود، طی روزهای گذشته نیز تک آهنگ جدید دیگری به نام «من ادامه میدمت» را در دسترس مخاطبان قرار داد.

تک آهنگ «شاه عشق» با صدای رضا صادقی را اینجا بشنوید.

«هم صدایان طنین»؛ انتشار «مرحبا ایران» در صدمین شب!

گروه موسیقی «هم صدایان طنین» که طی سال های اخیر با عنوان گروه «هم آوایی الغدیر» نیز به تولید آثار مذهبی و آئینی مشغول است، در آستانه صدمین شب از حضور ملت ایران در اجتماعات خیابانی مرتبط با جنگ تحمیلی رمضان تک آهنگ جدیدی به نام «مرحبا ایران» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

این اثر صوتی با شعری از سیده زهرا دلیل، آهنگسازی هادی نصیری و تنظیم و میکس علیرضا جلالی در استودیو پژواک حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی صدابرداری و تولید شد.

به گفته هادی نصیری سرپرست گروه این قطعه سپاسگزاری و تشکر از ۱۰۰ شب به یادماندنی از حضور پرشور ملت ایران در میادین و خیابان ها و همچنین دفاع جانانه هوافضای سپاه، پدافند ارتش و نیروی پرغرور دریایی کشورمان است.

وی افزود: ترجیع بند این اثر عبارت «مرحبا و ماشاءالله داری» است که گویای یک تشکر دوطرفه بین نیروهای مسلح و مردم حاضر در صحنه است؛ تشکر فرماندهان نظامی از حضور پرشور مردم در خیابان و همچنین سپاس امت مبعوث شده در خیابان ها از دفاع مقتدرانه و حملات دقیق به اهداف دشمنان خبیث آمریکایی و صهیونی.

تک آهنگ «مرحبا ایران» گروه هم صدایان طنین را اینجا بشنوید.

قیصر؛ انتشار «تهران» بعد ازچند هیاهوهای رسانه ای

«قیصر» خواننده لس آنجلسی که بعد از حضور در کشورمان به مهمانی کیلومتری غدیر آمد و این حضور با انعکاس وسیعی در رسانه‌های داخلی و خارجی رو به رو شد، از تازه‌ترین تک آهنگ خود با نام «تهران» رونمایی کرد.

در تک آهنگ «تهران» که پیش از این در جریان حضور «قیصر» در مهمانی کیلومتری غدیر رونمایی شده بود نیما غیاثی شاعر، امیر شیرازی آهنگساز، حسام کلاته تنظیم، میکس و مستر و حمید ایوان به عنوان نوازنده گیتار حضور دارند.

تک آهنگ «تهران» با صدای قیصر را اینجا بشنوید.

سید محسن حسینی؛ رسیدن به «جنون نیمه جان» با یک دنیا دلتنگی

قطعه موسیقایی «جنونِ نیمه‌جان» با خوانندگی سید محسن حسینی و آهنگسازی حسام صدفی‌نژاد منتشر و در دسترس علاقه‌مندان به موسیقی قرار گرفت.

در توضیحات تکمیلی این پروژه آمده است:

این اثر با شعری از حمیدرضا مداح، فضایی عاشقانه و احساسی را به تصویر می‌کشد و با بهره‌گیری از مضامین دلتنگی، انتظار و خاطرات ماندگار عشق، روایت گر احوال انسانی است که در غیاب معشوق، همچنان در هوای دیدار و بازگشت روزهای خوش گذشته به سر می‌برد.

تک آهنگ «جنون نیمه جان» سید محسن حسینی را اینجا بشنوید.

امیرحسین رئوفی ؛ «رنج گاه» و تلاش برای اندیشه نو در موسیقی

تک آهنگ «رنج گاه» به آهنگسازی و نوازندگی سنتور امیرحسین رئوفی در قالب یک اثر بی کلام بخش نخست یکی از کنسرت های این هنرمند در تالار رودکی تهران طی آذر ماه سال ۱۴۰۳ منتشر شد.

شریف لطفی رهبر ارکستر و موسیقی دان درباره این اثر نوشته است: «گرامی امیرحسین رئوفی؛ اجرای تک نوازی شما با ساز سنتور، در تالار رودکی، زیر عناوین «رنج‌گاه» و «آن دست‌ها» را اندیشه‌ای نو در مسیر آکادمیک موسیقی ایرانی، می‌دانم .پایبندیِ اجرای شما به عناصر موسیقی ایران و تاکید بر فضاهای به دور از تکرار اندر تکرارها، نویدبخش آزاداندیشیِ روش مند، در عرصه موسیقیِ آکادمیک کشور عزیزمان، ایران است.»

«رنج‌گاه» با پوستر و موشن‌گرافیِ حمیدرضا سوسنی، تدوین و جلوه‌های بصریِ نرگس مظاهری و پالایش صدا توسط فرزان روزبهانی تهیه و تولید تولید شده است. ضمن اینکه بخش دوم این کنسرت با عنوان «آن دست‌ها» (به یاد دنیا فنی‌زاده) پیش‌تر منتشر شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفته‌است.

تک آهنگ «رنج گاه» با هنرمندی امیرحسین رئوفی را اینجا بشنوید.

«آوین (خواننده هوش مصنوعی)»؛ «یا الله» را به عربی برای ایرانیان خواند

«آوین» خواننده هوش مصنوعی هم به تازگی تک آهنگ جدیدی به نام «یا الله» را به سفارش دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش روی مخاطبان قرار داد.

در این تک آهنگ که با عنوان «یا الله» منتشر شده و بعد از قطعه «تیک تاک» دومین اثر «آوین» محسوب می شود، فاطمه آقایی به عنوان تهیه کننده حضور دارد.

«آوین» نام مستعار یک خواننده با تکنولوژی هوش مصنوعی است که چندی پیش در جریان برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی فجر توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی با اجرای زنده تعدادی از نوازندگان کشورمان رونمایی شد. این خواننده در قالب نرم افزاری به عنوان یک «آواتار (نماینده دیجیتالی یا شخصیت مجازی است که توسط الگوریتم های هوش مصنوعی ایجاد و کنترل می شود)» برای اولین بار است که در کشورمان تولید شده و طی این مسیر در قالب یک خواننده با موجودیت مجازی اقدام به اجرا می کند.

تک آهنگ «یا الله» با صدای آوین را اینجا بشنوید.