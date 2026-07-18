مبارزه ۶۸۴ تکواندوکار در مسابقات آزاد کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات طی روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه با حضور ۶۸۴ تکواندوکار از ۶۳ کشور در شهر «چانچئون» برگزار خواهد شد. نمایندگان کشورمان بعد ار حضور در جام جهانی طی سه روز پایانی هفته گذشته، در این دوره از مسابقات که امتیاز آن در رنکینگ المپیکی محاسبه می شود، به دیدار رقبای خود می روند.

بر همین اساس یاسین ولیزاده، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، متین رضایی، امیرسینا بختیاری، امیرمحمد صادقیان، مهران برخورداری، محمد حسین یزدانی، علی نجفی و آرین سلیمی در گروه مردان، ساینا کریمی، روژان گودرزی، ناهید کیانی، هستی محمدی، یلدا ولی نژاد، فرشته فتحی، ساغر مرادی، باران نعمتی، حنا زرین کمر و فاطمه احمدی در گروه دختران، ۲۰ تکواندوکار ایران در این مسابقات می باشند.

در گروه مردان وزن ۶۸- کیلوگرم که متین رضایی نماینده کشورمان است با ۶۹ تکواندوکار بیشترین شرکت کننده را دارد.

در این دوره از مسابقات کره ایئها تمام نفرات خود را در ترکیب قرار داده اند که از جمله مهمترین آنها می توان به «جونگ جانگ» ستاره عنوان دار میزبان است که تقابل او با حاج موسایی می تواند جذاب و دیدنی باشد.

طبق برنامه اعلام شده دوشنبه ۲۹ تیرماه مسابقات بخش مردان در همه اوزان و سه شنبه ۳۰ تیرماه مبارزات بخش بانوان در کلیه اوزان برگزار می شود.