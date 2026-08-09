بخش خصوصی شریک دولت در خلق ثروت و توسعه پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی ظهر یکشنبه در نشست مشترک شورای اداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: وقتی از دموکراسی، صندوق رأی، حقوق مردم و رابطه دولت و مردم سخن می‌گوییم، نباید از بزرگان این چهارمحال و بختیاری غافل شویم.

وی با اشاره به نقش تاریخی سردار اسعد بختیاری و بی‌بی مریم بختیاری تصریح کرد: این شخصیت‌ها شناسنامه مردم ایران‌زمین هستند، ما در حق شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ خود جفا کرده‌ و کمتر الگوی داخلی را به نسل جوان معرفی کرده‌ایم، چهارمحال و بختیاری استانی بسیار تاریخی است و باید به این تاریخ افتخار کنیم.

مشاور رئیس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب تأکید کرد: برخی چهارمحال و بختیاری را یکی از محروم‌ترین استان‌ها معرفی می‌کنند، اما به نظر من این نگاه اشتباه است، این استان پربرخوردار است و ظرفیت‌های بزرگی دارد که نادیده گرفته شده است، بزرگ‌ترین سرمایه استان، سرمایه انسانی و نخبگان تأثیرگذار آن است که متأسفانه در سطح ملی به‌خوبی رونمایی نشده‌اند.

آهی با اشاره به شرایط سخت کشور در آغاز دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: دولت در اوج ناترازی‌های سوخت، بانکی، اقتصادی، اجتماعی و امید به آینده کار را آغاز کرد. این دولت از جنس مردم و از پایین به بالا شکل گرفته است، امروز در شرایط تحریم نفتی و محدودیت‌های دریایی قرار داریم، اما خط قرمز دولت فقط و فقط منافع ملی است.

وی با تأکید بر شعار وفاق ملی یادآور شد: بر مبنای این شعار، گفت‌وگوی ملی میان جریان‌های سیاسی مختلف شکل گرفت تا دشمن‌انگاری جای خود را به فهم مشترک از مشکلات و راه‌حل مشترک بدهد. محصول این فرآیند، تصمیم به مذاکره برای تأمین منافع ملی و آینده فرزندان ایران بود. مذاکره نیز نوعی مبارزه است و همان‌طور که مردم در میدان ایستادند، باید در این مسیر نیز پشتیبان دولت باشند.

مشاور رئیس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب بیان داشت: اگر پشتوانه مردمی و تشکل‌ها در مذاکرات وجود داشته باشد، قدرت چانه‌زنی ایران افزایش می‌یابد و می‌توان منافع حداکثری را تأمین کرد. برای نخستین‌بار پس از انقلاب، رئیس‌جمهور مشاور ویژه‌ای در امور تشکل‌ها و احزاب منصوب کرده تا صدای تشکل‌ها شنیده و شایستگی‌ها کشف شود.

آهی با اشاره به اهمیت تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی تأکید کرد: در دولت چهاردهم اعتقاد داریم بخش خصوصی باید شریک راهبردی دولت در تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، خلق ثروت، امنیت شغلی و توسعه پایدار باشد، ما با هرگونه خصولتی‌سازی مخالفیم و یکی از آفت‌های بزرگ، خصوصی‌سازی‌های ناقص بوده است، دولت باید از بنگاه‌داری نجات پیدا کند و به سمت تسهیل‌گری و تنظیم‌گری حرکت کند تا رابطه دو طرفه و سالمی با بخش خصوصی شکل بگیرد.

وی ادامه داد: در استان سه ضلع سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی وجود دارد که اگر در یک مسیر همگرا شوند، توسعه پایدار محقق می‌شود، همان‌طور که در سطح ملی معتقدیم ایران برای همه ایرانیان است، صدای همه مردم باید شنیده شود؛ نه فقط صدای موافقان، بلکه صدای کسانی که به ما رأی نداده‌اند باید رساتر باشد، فرصت برابر برای همه ایجاد شود تا فضای رقابتی واقعی شکل بگیرد.

مشاور رئیس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب با استناد به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی‌بر اینکه نظام ما «جمهوری اسلامی» است گفت: معیار ما رأی و اراده اکثریت مردم است و دولت تابع اکثریت خواهد بود.

آهی در پایان از مدیران، نخبگان، تشکل‌ها و بخش خصوصی استان خواست با همگرایی، ظرفیت‌های پنهان چهارمحال و بختیاری را در سطح ملی به فعلیت برسانند و در مسیر توسعه پایدار استان گام بردارند.‌