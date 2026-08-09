عملیات تهاجمی رژیم صهیونیستی در جنوب غربی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تلویزیون سوریه اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی تقریباً هر روز در حومه قنیطره در جنوب غربی سوریه به عملیات تهاجمی میپردازند.
این شبکه تلویزیونی اعلام کرد که دو تانک و سه خودروی نظامی اوایل روز یکشنبه وارد منطقه صمدانیه شدند و گشتزنی کردند و حدود یک ساعت بعد به سمت یک پایگاه اسرائیلی عقبنشینی کردند. این شبکه از حملات مشابهی در روزهای اخیر در نزدیکی عین زیوان، رفید و حوض یرموک خبر داد.
در این گزارش آمده است که نیروهای اسرائیلی زمینهای کشاورزی و مراتع را با بولدوزر صاف کردهاند و برای مدت کوتاهی یک جاده را در این منطقه قطع کردهاند و شبکههای آب و فاضلاب و پلهای روی وادی الرقاد توسط خودروهای سنگین آسیب دیدهاند.
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