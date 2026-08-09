به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباسعلی‌پور در این زمینه افزود: در پی مراجعه یک زن و مرد به یکی از طلافروشی‌های قم و تلاش برای فروش تعدادی سکه، طلافروش با تجربه این واحد صنفی به تقلبی بودن سکه‌ها مشکوک شد و موضوع را به پلیس اطلاع داد.

وی اضافه کرد: با بررسی و آزمایش‌های انجام‌شده مشخص شد سکه‌های عرضه‌شده فاقد طلای واقعی بوده و مغز آنها از جنس برنج است که با روکش طلا پوشانده شده است.

وی ادامه داد: در این رابطه ۲ نفر که برای فروش سکه‌های تقلبی به طلافروشی مراجعه کرده بودند، دستگیر شدند و در ادامه تحقیقات، اعضای اصلی باند در تهران شناسایی و سه متهم دیگر نیز بازداشت و برای ادامه تحقیقات به قم منتقل شدند.

عباسعلی‌پور با اشاره به شیوه فعالیت این باند، گفت: متهمان سکه‌های جعلی را با استفاده از نام‌های معتبر و شناخته‌شده در بازار سکه، بسته‌بندی و پرس کرده و سپس به بازار عرضه می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های پلیس نشان داد این باند حدود ۲ ماه فعالیت داشته و تاکنون چهار شاکی در قم شناسایی شده‌اند؛ همچنین مشخص شده اعضای این باند در شهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان نیز فعالیت و اقدام به عرضه سکه‌های تقلبی کرده‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت دقت خریداران هنگام معامله طلا و سکه، از شهروندان خواست معاملات خود را از مراکز معتبر انجام دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.