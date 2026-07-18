به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی شامگاه شنبه در نشست بررسی روند آمادهسازی بیمارستان امام خمینی(ره) تنکابن اظهار کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته، فاز نخست این بیمارستان در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد و به صورت مرحلهای وارد چرخه ارائه خدمات درمانی خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمامی زیرساختها، تجهیزات و الزامات لازم برای آغاز فعالیت این مرکز در حال تکمیل است، افزود: هدف دانشگاه علوم پزشکی مازندران این است که بیمارستان با آمادگی کامل فعالیت خود را آغاز کند تا مردم منطقه هرچه سریعتر از خدمات درمانی آن بهرهمند شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران راهاندازی این بیمارستان را یکی از مهمترین طرحهای توسعهای حوزه سلامت در غرب استان عنوان کرد و گفت: بهرهبرداری از این پروژه علاوه بر افزایش ظرفیت بستری، موجب ارتقای دسترسی مردم به خدمات تخصصی، کاهش فشار بر مراکز درمانی موجود و تقویت توان پاسخگویی نظام سلامت خواهد شد.
رضایی با اشاره به ظرفیت ۲۲۰ تختخوابی بیمارستان امام خمینی(ره) تنکابن تصریح کرد: با افتتاح این مرکز، ۲۲۰ تخت جدید به ظرفیت درمانی غرب مازندران افزوده میشود؛ ظرفیتی که در کنار خدمات بیمارستان شهید رجایی تنکابن، نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای درمانی جمعیت ثابت و شناور منطقه، بهویژه در ایام پرتردد گردشگری، خواهد داشت.
بیمارستان امام خمینی(ره) تنکابن از پروژههای شاخص حوزه سلامت غرب مازندران به شمار میرود که بهرهبرداری از آن، گامی مؤثر در توسعه متوازن زیرساختهای درمانی، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی در منطقه خواهد بود.
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