فاز نخست بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی قلب تنکابن هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر شنبه در حاشیه بازدید از روند تکمیل بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی فوقتخصصی قلب تنکابن اظهار کرد: از ابتدای مسئولیت، با بررسی وضعیت این پروژه مشخص شد که بهرهبرداری همزمان از تمامی ۲۲۰ تخت بیمارستان، به دلیل وجود برخی نواقص و چالشهای اجرایی، امکانپذیر نیست. بر همین اساس، تصمیم بر آن شد که این مرکز درمانی به صورت مرحلهای وارد مدار خدمت شود.
وی افزود: با بسیج همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان از جمله راهداری، شرکتهای آب و برق، حوزه فناوری اطلاعات و دانشگاه علوم پزشکی، روند آمادهسازی بیمارستان با شتاب در حال انجام است. همچنین با استقرار رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی در محل پروژه، فاز نخست این بیمارستان با بیش از ۸۰ تخت در هفته دولت افتتاح خواهد شد.
استاندار مازندران با بیان اینکه در فاز نخست، بخشهای داخلی، جراحی، قلب، عفونی، چشم و سایر بخشهای تخصصی راهاندازی میشود، تصریح کرد: هدف ما این است که مردم غرب استان هرچه سریعتر از خدمات این مرکز درمانی مجهز و فوقتخصصی بهرهمند شوند.
یونسی رستمی در ادامه با اشاره به توسعه زیرساختهای غرب مازندران گفت: طی ماههای اخیر اعتبارات و پروژههای مهمی برای شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباسآباد اختصاص یافته است که از جمله آنها میتوان به پروژه جاده الموت و احداث یکی از مدرنترین مراکز مدیریت پسماند استان اشاره کرد. به گفته وی، این مرکز تا پایان مردادماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی درباره بیمارستان قدیمی کتالم رامسر نیز اظهار کرد: با هماهنگیهای انجامشده با دانشگاه علوم پزشکی، موانع موجود در مسیر راهاندازی این مرکز در حال رفع شدن است و پس از آمادهسازی، بیمارستان بار دیگر در خدمت مردم قرار خواهد گرفت.
استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از عملکرد مدیران و فرمانداران استان در مدیریت شرایط جنگ ۱۲ روزه و ورود گسترده مسافران، گفت: در این مدت حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر وارد مازندران شدند و با وجود حجم بالای سفرها، خدماترسانی بدون بروز کمبودهای اساسی انجام شد که این امر حاصل مدیریت منسجم و تلاش شبانهروزی دستگاههای اجرایی بود.
یونسی رستمی در پایان با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه در انعکاس خدمات دولت، نقش رسانهها را در اطلاعرسانی دقیق، امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی، مؤثر و ارزشمند توصیف کرد.
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