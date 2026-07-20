جام جهانی ۲۰۲۶ پس از برگزاری ۱۰۴ مسابقه به پایان رسید؛ تورنمنتی که با حضور ۴۸ تیم، رکوردهای تازه‌ای در گلزنی، تماشاگر، پاسکاری و عملکرد ستاره‌ها بر جای گذاشت.