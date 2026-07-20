کد مطلب 6893684 https://mehrnews.com/x3cCbs ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶ کد مطلب 6893684 فیلم اینفومهر فیلم اینفومهر ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶ «ترین»های جذاب جامجهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ پس از برگزاری ۱۰۴ مسابقه به پایان رسید؛ تورنمنتی که با حضور ۴۸ تیم، رکوردهای تازهای در گلزنی، تماشاگر، پاسکاری و عملکرد ستارهها بر جای گذاشت. کپی شد مطالب مرتبط جشن قهرمانی اسپانیا جان یک نوجوان را گرفت حمایت رئیس جمهور آرژانتین از اسکالونی/ او باید در تیم ملی بماند رکورد عجیب رئیس فیفا در جام جهانی/ دور دنیا در ۴۰ روز! جزئیات برنامه جامجهانی ۲۰۳۰ و جشن ۱۰۰ سالگی فوتبال در ۳ قاره و ۶ کشور برچسبها جام جهانی 2026 فوتبال جام جهانی فوتبال
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