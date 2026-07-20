«ترین»های جذاب جام‌جهانی ۲۰۲۶

کد مطلب 6893684
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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

«ترین»های جذاب جام‌جهانی ۲۰۲۶

«ترین»های جذاب جام‌جهانی ۲۰۲۶

جام جهانی ۲۰۲۶ پس از برگزاری ۱۰۴ مسابقه به پایان رسید؛ تورنمنتی که با حضور ۴۸ تیم، رکوردهای تازه‌ای در گلزنی، تماشاگر، پاسکاری و عملکرد ستاره‌ها بر جای گذاشت.

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