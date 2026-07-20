به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ قرار است در قالبی متفاوت و تاریخی برگزار شود؛ رقابت‌هایی که به مناسبت یکصدمین سال برگزاری جام جهانی، در ۶ کشور و ۳ قاره برگزار خواهد شد.

رسانه الجزیره نوشت: بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی فیفا، سه دیدار ابتدایی این مسابقات در کشورهای آمریکای جنوبی یعنی اروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار می‌شود تا از نخستین دوره جام جهانی که در سال ۱۹۳۰ در اروگوئه برگزار شد، تجلیل شود. پس از آن، ادامه رقابت‌ها در سه کشور میزبان اصلی یعنی اسپانیا، پرتغال و مراکش پیگیری خواهد شد.

اروگوئه به دلیل میزبانی نخستین دوره جام جهانی در سال ۱۹۳۰ صاحب یکی از دیدارهای افتتاحیه خواهد بود. آرژانتین نیز به دلیل حضور در فینال نخستین دوره این مسابقات، یک بازی را میزبانی می‌کند و پاراگوئه نیز به عنوان مقر کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (CONMEBOL) در این دوره سهم خواهد داشت.

این دوره از جام جهانی نخستین دوره تاریخ این رقابت‌ها خواهد بود که در ۶ کشور و سه قاره برگزار می‌شود. اسپانیا، پرتغال و مراکش میزبان بخش اصلی مسابقات خواهند بود و سه کشور آمریکای جنوبی تنها میزبان یک مسابقه در مرحله ابتدایی خواهند بود.

طبق برنامه پیشنهادی فیفا، دیدارهای ویژه صدمین سال جام جهانی در روزهای ۸ و ۹ ژوئن ۲۰۳۰ در اروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار می‌شود. سپس مراسم افتتاحیه اصلی و نخستین مسابقات در اسپانیا، پرتغال و مراکش در روزهای ۱۳ و ۱۴ ژوئن برگزار خواهد شد.

در حال حاضر، شش کشور به دلیل میزبانی به صورت مستقیم سهمیه حضور در جام جهانی ۲۰۳۰ را به دست آورده‌اند که شامل اسپانیا، پرتغال، مراکش، اروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه می‌شوند. ۴۲ سهمیه باقی‌مانده نیز از طریق رقابت‌های انتخابی قاره‌ها مشخص خواهد شد.

جام جهانی ۲۰۳۰ با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد؛ همان فرمت جدیدی که برای نخستین بار در جام جهانی ۲۰۲۶ مورد استفاده قرار گرفت. البته جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرده پیشنهاد افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی به ۶۴ تیم بررسی خواهد شد.

این دوره از مسابقات همزمان با صدمین سالگرد نخستین جام جهانی خواهد بود؛ تورنمنتی که در سال ۱۹۳۰ با حضور ۱۳ تیم در اروگوئه برگزار شد و میزبان با پیروزی ۴ بر ۲ مقابل آرژانتین در فینال، نخستین قهرمان تاریخ جام جهانی لقب گرفت.

پس از جام جهانی ۲۰۳۰، دوره بعدی این رقابت‌ها در سال ۲۰۳۴ به میزبانی عربستان سعودی برگزار خواهد شد.