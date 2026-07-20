جشن قهرمانی اسپانیا جان یک نوجوان را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ یک اتفاق تلخ در این کشور رخ داد که باعث کشته شدن یک نوجوان شد.

در جریان یکی از جشن های قهرمانی تیم ملی اسپانیا یک نوجوان ۱۳ ساله جان خود را از دست داد و نوجوان دیگری نیز به دلیل شکستگی پا در بیمارستان بستری شد؛ این حادثه پس از فرو ریختن یک آب‌نمای قدیمی در شهر «سیوداد رودریگو» در استان سالامانکا اسپانیا و در جریان جشن‌های قهرمانی تیم ملی این کشور در جام جهانی ۲۰۲۶ رخ داد.

خبرگزاری EFE در این رابطه نوشت: منابع گارد مدنی سالامانکا اعلام کردند این حادثه حدود ساعت ۰۰:۳۰ بامداد رخ داده است. آب‌نمای میدان «گلوریتا دل آربول گوردو» که سازه‌ای سنگی داشت، در حالی فرو ریخت که حدود ۵۰ نفر برای جشن گرفتن قهرمانی اسپانیا در محل حضور داشتند.

در پی این حادثه، یکی از نوجوانان جان خود را از دست داد، نوجوان دیگری با وضعیت وخیم و شکستگی پا به بیمارستان سالامانکا منتقل شد و نفر سوم پس از دریافت خدمات پزشکی در مرکز درمانی شهر، مرخص شد.

پس از اعلام حادثه، نیروهای پلیس محلی سیوداد رودریگو، گارد مدنی سالامانکا، آتش‌نشانی و تیم‌های اورژانس پزشکی به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی انجام شد.

همچنین گروه مداخله روان‌شناختی در حوادث و شرایط اضطراری برای حمایت از خانواده نوجوان جان‌باخته فعال شد.