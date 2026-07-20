حمایت رئیس جمهور آرژانتین از اسکالونی/ او باید در تیم ملی بماند

به گزارش خبرنگار مهر، خاویر میلی رئیسجمهور آرژانتین پس از شکست یک بر صفر تیم ملی این کشور مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، از لیونل مسی به دلیل شادیهای بزرگی که برای مردم آرژانتین به ارمغان آورده تمجید کرد و لیونل اسکالونی، سرمربی آلبیسلسته را «رهبری فوقالعاده» توصیف کرد.
خاویر میلی در گفتگو با رادیو «میتِره» درباره مسی اظهار داشت: فردی که بیش از ۲۰ سال در بالاترین سطح یک رشته ورزشی فعالیت کرده، شایسته تحسین است. علاوه بر این، او شادیهای بزرگی را برای همه آرژانتینیها و همچنین تمام کسانی که از فوتبال زیبا لذت میبرند، به ارمغان آورده است.
رئیسجمهور آرژانتین همچنین درباره آینده لیونل اسکالونی روی نیمکت تیم ملی صحبت کرد و این مربی را «فردی برجسته» و «رهبری فوقالعاده» دانست.
میلی درباره ادامه همکاری اسکالونی با تیم ملی آرژانتین گفت: دوست دارم او کاری را انجام دهد که قلبش به او میگوید و در زندگی به خوشحالی و تمام موفقیتهایی که آرزو دارد، برسد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسکالونی بعد از شکست مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی، آینده خود را در تیم ملی مبهم دانست و اعلام کرد برای تصمیمگیری درباره ادامه مسیرش نیاز به زمان دارد و باید با کلودیو تاپیا، رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین، گفتگو کند.
رئیسجمهور آرژانتین همچنین از عملکرد تیم ملی در جام جهانی دفاع کرد و خواستار قدردانی از بازیکنان این تیم شد.
او گفت: هیچکس نمیتواند چیزی را به این بازیکنان سرزنش کند، زیرا آنها همه توان خود را گذاشتند. نتیجه فینال نمیتواند دستاورد بزرگ این گروه از بازیکنان را کمرنگ یا خدشهدار کند.
میلی ادامه داد: بینهایت از تلاش بزرگ آنها تشکر میکنم؛ آنها ارزش مردم آرژانتین را بالا بردند و نشان دادند که آرژانتینیها هرگز تسلیم نمیشوند، حتی تا آخرین ثانیه. آرژانتین هیچوقت تسلیم نمیشود.
تیم ملی اسپانیا در دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ با گل فران تورس در وقتهای اضافه موفق شد آرژانتین را یک بر صفر شکست دهد و برای دومین بار در تاریخ قهرمان جهان شود. اسپانیا پیش از این در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی به این عنوان رسیده بود. آرژانتین نیز در آستانه کسب چهارمین ستاره تاریخ خود قرار داشت اما در نهایت از رسیدن به این افتخار بازماند.
نظر شما