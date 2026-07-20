رکورد عجیب رئیس فیفا در جام جهانی/ دور دنیا در ۴۰ روز!

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ۲۰۲۶ به دلیل برگزاری در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، گسترده‌ترین دوره تاریخ این رقابت‌ها از نظر جغرافیایی لقب گرفته است؛ اما در کنار جذابیت‌های فوتبالی این تورنمنت، میزان رفت‌وآمد مدیران فیفا نیز توجه‌ها را به خود جلب کرده است. در این میان، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، با برنامه‌ای فشرده و سفری طولانی، یکی از پرتحرک‌ترین افراد این دوره از جام جهانی بوده است.

بر اساس گزارشی که رسانه «GOAL» منتشر کرده است، اینفانتینو تا پیش از دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بین آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی، حدود ۵۹ هزار و ۲۸۱ مایل (معادل ۹۵ هزار و ۴۰۳ کیلومتر) سفر هوایی داشته است؛ مسافتی که بیش از دو بار گردش کامل به دور کره زمین محسوب می‌شود.

رئیس فیفا برای جابه‌جایی میان شهرهای مختلف از یک هواپیمای اختصاصی گلف‌استریم G۶۵۰ متعلق به ناوگان دولت قطر که توسط شرکت هواپیمایی قطر ایرویز اسپانسر جام جهانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد بهره برده است.

اینفانتینو در طول این رقابت‌ها حدود ۱۱۵ ساعت را در آسمان سپری کرده که این آمار شامل پروازهای جابه‌جایی هواپیما یا سفر رفت‌وبرگشت او به قطر برای حضور در مراسم خاکسپاری امیر پیشین این کشور نمی‌شود.

جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ۴۸ تیم و برگزاری مسابقات در ۱۶ شهر میزبان، در چهار منطقه زمانی مختلف برگزار شد و همین موضوع چالش‌های لجستیکی زیادی برای مسئولان فیفا ایجاد کرد. اینفانتینو برای حضور در مسابقات، از ۲۱ فرودگاه در سه کشور میزبان استفاده کرد و در تمام ۱۶ ورزشگاه جام جهانی حداقل یک مسابقه را از نزدیک تماشا کرد.

در میان شهرهای میزبان، ورزشگاه هارد راک میامی بیشترین میزان حضور اینفانتینو را به خود اختصاص داد و رئیس فیفا پنج مسابقه را در این ورزشگاه تماشا کرد. او همچنین در ۱۳ روز مختلف توانست در دو مسابقه در یک روز حاضر شود؛ اتفاقی که در برخی موارد نیازمند سفرهای چندصد کیلومتری میان شهرهای مختلف بود.

در یکی از شلوغ‌ترین روزهای برنامه سفر رئیس فیفا، اینفانتینو در تاریخ ۲۶ ژوئن ۵ هزار و ۷۷۲ مایل (حدود ۹ هزار و ۲۸۰ کیلومتر) جابه‌جا شد که یکی از طولانی‌ترین روزهای کاری او در این تورنمنت محسوب می‌شود.

البته حجم بالای سفرهای هوایی رئیس فیفا انتقادهایی را نیز درباره مسائل زیست‌محیطی به همراه داشته است. بر اساس گزارش‌ها، هواپیمای اختصاصی مورد استفاده اینفانتینو تا پایان مرحله نیمه‌نهایی ۲۳ بار از مرزهای بین‌المللی در آمریکای شمالی عبور کرده و این موضوع نگرانی‌هایی درباره افزایش میزان انتشار کربن ایجاد کرده است.

فیفا پیش از این اعلام کرده بود قصد دارد میزان انتشار آلاینده‌های مرتبط با جام جهانی و فعالیت‌های خود را تا سال ۲۰۳۰ به نصف کاهش دهد و تا سال ۲۰۴۰ به انتشار خالص صفر برسد. با این حال، استفاده گسترده از پروازهای اختصاصی برای مدیران ارشد این سازمان با اهداف زیست‌محیطی اعلام‌شده فیفا همخوانی کامل ندارد.

اینفانتینو پیش از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شده بود در ۴۳ مسابقه حاضر شود، هرچند برنامه حضور او در دیدار رده‌بندی میان انگلیس و فرانسه با مشکل مواجه شد؛ چرا که هواپیمای اختصاصی او قرار بود از نیوجرسی راهی میامی شود اما به دلیل شرایط نامساعد جوی و تأخیر گسترده پروازها در منطقه نیویورک، این سفر انجام نشد.

در نهایت، سفر ۹۵ هزار کیلومتری رئیس فیفا تصویری از ابعاد گسترده جام جهانی ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد؛ تورنمنتی که برای نخستین بار در سه کشور و با حضور ۴۸ تیم برگزار شد و مدیریت آن نیازمند برنامه‌ریزی پیچیده‌ای در بزرگ‌ترین منطقه جغرافیایی تاریخ جام جهانی بوده است.