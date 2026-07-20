وزیر خارجه جدید انگلیس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی سی سی، «اد میلیبند» (Ed Miliband)، وزیر امور خارجه جدید انگلیس در کابینه «اندی برنهام» منصوب شد.

وی پیش از این در کابینه کر استارمر، سمت وزیر انرژی را برعهده داشت و از او به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای تصدی مقام وزیر دارایی در دولت «اندی برنهام» یاد می‌شد.

«اد میلیبند» بیش از ۲۰ سال سابقه نمایندگی پارلمان را در کارنامه خود دارد و از سال ۲۰۰۵ نماینده حوزه انتخابیه «دانکستر شمالی» بوده است.

پس از اعلام خبر استعفای کر استارمر در ماه گذشته، میلیبند اعلام کرده بود که حزب کارگر «اکنون باید تلاش‌های خود را برای تحقق تغییری جسورانه و معتبر، دوچندان کند.»

این در حالیست که اندی برنهام رهبر جدید حزب حاکم کارگر انگلیس با حکم پادشاه این کشور ساعاتی پیش به‌عنوان نخست‌وزیر جدید منصوب شد.