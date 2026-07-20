  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸

وزیر خارجه جدید انگلیس منصوب شد

وزیر خارجه جدید انگلیس منصوب شد

«اد میلیبند» به عنوان وزیر خارجه جدید انگلیس منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی سی سی، «اد میلیبند» (Ed Miliband)، وزیر امور خارجه جدید انگلیس در کابینه «اندی برنهام» منصوب شد.

وی پیش از این در کابینه کر استارمر، سمت وزیر انرژی را برعهده داشت و از او به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای تصدی مقام وزیر دارایی در دولت «اندی برنهام» یاد می‌شد.

«اد میلیبند» بیش از ۲۰ سال سابقه نمایندگی پارلمان را در کارنامه خود دارد و از سال ۲۰۰۵ نماینده حوزه انتخابیه «دانکستر شمالی» بوده است.

پس از اعلام خبر استعفای کر استارمر در ماه گذشته، میلیبند اعلام کرده بود که حزب کارگر «اکنون باید تلاش‌های خود را برای تحقق تغییری جسورانه و معتبر، دوچندان کند.»

این در حالیست که اندی برنهام رهبر جدید حزب حاکم کارگر انگلیس با حکم پادشاه این کشور ساعاتی پیش به‌عنوان نخست‌وزیر جدید منصوب شد.

کد مطلب 6894072

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها