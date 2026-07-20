به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تجاوزهای غیرقانونی ارتش تروریستی آمریکا به ایران و انجام جنایات جنگی و ضد انسانی در حمله به بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز هسته‌ای ایران، ابزارهای تبلیغاتی وابسته به غرب تلاش می‌کنند، به هر صورت ممکن توجیهاتی برای انجام این حملات دست و پا کنند.

یکی از توجیهات مطرح شده برای اقدام ضد انسانی ارتش آمریکا در حمله به بیمارستان شهید بقایی شهر اهواز که ۵ شنبه گذشته صورت گرفت، تصویری بود که مدعی شده است سکوی موشکی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار درب ورودی این بیمارستان کار گذاشته شده تا حملات موشکی را به اهداف آمریکایی در منطقه انجام دهد.

حساب‌های کاربری وابسته به غرب در فضای مجازی با انتشار این تصویر، مقامات ایران را به استقرار تجهیزات نظامی در نزدیکی مراکز درمانی و استفاده از بیماران و غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی متهم کردند.

انتشار این تصویر پس از حمله تروریستی ارتش آمریکا به این بیمارستان صورت گرفت که برخلاف تمامی موازنه‌های جنگی بوده و یک اقدام غیر انسانی و جنایت جنگی به شمار می رود. این حمله باعث تخلیه صدها بیمار و خروج موقت این مرکز از چرخه خدمت‌رسانی شده بود.

شبکه الجزیره با بررسی این تصویر و عناصر بصری آن در مقایسه با موقعیت جغرافیایی و تصاویر واقعی موجود از بیمارستان شهید بقایی فاش کرد که این تصویر جعلی و ساختگی است. تیم تحقیقاتی الجزیره ابتدا موقعیت بیمارستان بقایی را شناسایی و عناصر معماری موجود در تصویر ادعایی را با تصاویر واقعی بیمارستان مقایسه کرد.

تصاویر مستند بیمارستان نشان می‌دهد که ورودی اصلی آن ساختمانی کم‌ ارتفاع است که بالای درِ آن یک سایبان بتنی عریض قرار دارد و نام بیمارستان به فارسی و انگلیسی روی آن درج شده است. اما در تصویر ساختگی، ساختمان‌هایی با ارتفاع بالا و طراحی متفاوت دیده می شود که هیچ شباهتی به نمای اصلی بیمارستان مذکور ندارد.

علاوه بر این، بررسی تصویر با ابزارهای تشخیص محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی نیز نشان می دهد که این تصویر به احتمال ۹۹ درصد، به صورت جعلی و دیجیتالی تولید شده است.